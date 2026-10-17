التحالف يعلن اعتراض 4 مسيّرات فوق السعودية

أعلن التحالف بقيادة في اليمن، السبت، اعتراض أربع طائرات مسيّرة وتدميرها في مناطق عدة داخل .

وقال المتحدث باسم التحالف ، عبر منصة "إكس": "اعترضنا ودمرنا أربع طائرات مسيّرة خلال الساعات القليلة الماضية في مناطق والشرقية والجنوبية".

ولم يكشف التحالف تفاصيل إضافية بشأن مصدر المسيّرات أو المواقع التي كانت تستهدفها.

ويشهد اليمن نزاعاً منذ سيطرة الحوثيين على ومناطق واسعة من البلاد عام 2014، قبل تدخل التحالف عام 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.

وتصاعدت المواجهات منذ ، وامتدت الهجمات إلى داخل السعودية، حيث استهدف الحوثيون منشآت للطاقة والطيران، بينها مطارات.