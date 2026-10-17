قتيل و4 جرحى بانفجار داخل مقر للحشد الشعبي في بغداد

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أفاد مصدران أمني وطبي، السبت، بمقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 4 آخرين إثر انفجار وقع داخل أحد مقراته في بغداد، في حصيلة تتعارض مع بيان سابق للهيئة نفى وقوع خسائر بشرية، بحسب "العربية".
وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت انفجار كمية من الذخائر التالفة داخل مقر تابع لها شرقي القناة في بغداد، مؤكدة عدم تسجيل أضرار بشرية.
ولم تتضح بعد أسباب الانفجار، فيما شهدت قواعد ومستودعات أسلحة في العراق خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة، لم تُعلن أسباب عدد منها.
كما تعرضت مقرات تابعة للحشد خلال الأسابيع الأولى من الحرب في المنطقة لضربات دامية نُسبت إلى الولايات المتحدة.
وتأسست هيئة الحشد الشعبي عام 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمواجهة تنظيم "داعش"، قبل أن تصبح جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية. وتضم الهيئة فصائل حليفة لطهران سبق أن تبنت هجمات على مصالح أميركية في العراق والمنطقة.