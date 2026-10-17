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عربي-دولي

آلاف البرتغاليين يحتجون على غلاء المعيشة... الأجور والسكن في صدارة المطالب

Lebanon 24
17-10-2026 | 13:38
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آلاف البرتغاليين يحتجون على غلاء المعيشة... الأجور والسكن في صدارة المطالب
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خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في البرتغال، السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الإيجارات، مطالبين برفع الأجور وتحسين المعاشات التقاعدية وتوفير مساكن بأسعار مقبولة، في تحركات تعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وبحسب وكالة "الأناضول"، نظّمت الكونفدرالية العامة للعمال البرتغاليين تظاهرات في لشبونة وبورتو وكويمبرا، وسط دعوات إلى تحسين الخدمات العامة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي العاصمة لشبونة، انطلقت مسيرة من منطقة كايس دو سودري باتجاه ساحة روسيو، بمشاركة نقابيين رفعوا لافتات تطالب بزيادة الأجور والحد من ارتفاع الإيجارات. كما كان مقرراً إقامة مخيم احتجاجي للمطالبة بالحق في السكن داخل الساحة.

وفي بورتو، شارك آلاف الأشخاص في مسيرة انطلقت من ساحة باتاليا باتجاه ساحة دوم جواو الأول، رافعين مطالب تتعلق بالأجور والمعاشات والخدمات العامة. وانضم نحو مئة ناشط شاب من المدافعين عن الحق في السكن، حاملين لافتات وخيمة رمزية للتعبير عن صعوبة الحصول على مسكن.

وقالت المتحدثة باسم إحدى حركات السكن، كريستيانا ليال، إن التحركات ستستمر إلى حين تحسن ظروف المعيشة، فيما كان مقرراً عقد تجمع عام في بورتو لمواصلة النقاش بشأن أزمة السكن.

وتأتي التظاهرات بعد عملية للشرطة أنهت اعتصاماً احتجاجياً مرتبطاً بأزمة السكن في بورتو، فجر الخميس، ما أثار انتقادات ومطالبات بتوضيح ظروف التدخل الأمني.

وأعرب زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي، جوزيه لويس كارنيرو، عن تضامنه مع المحتجين، داعياً إلى تنظيم التظاهرات بصورة مسؤولة، ومشدداً على ضرورة أن يكون أي استخدام للقوة من جانب الأجهزة الأمنية مناسباً ومتناسباً مع الظروف.

كما طالب بتوضيح ملابسات تدخل الشرطة، الذي يخضع للمراجعة من قبل المفتشية العامة للإدارة الداخلية.

وتجمع الاحتجاجات بين مطالب اقتصادية واجتماعية، في مقدمتها تحسين الرواتب والمعاشات، وضبط تكاليف المعيشة، وتوفير مساكن يمكن للأسر تحمل تكلفتها، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالإيجارات وأسعار السلع الأساسية.

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