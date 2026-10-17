زيلينسكي يكشف نسبة إسقاط المسيّرات الروسية النفاثة... والمقاتلات الأوكرانية في الواجهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير أن الطيران العسكري الأوكراني يتولى إسقاط ما بين 55 و60% من المسيّرات الروسية النفاثة من طراز "شاهد"، في تطور يعكس تزايد الاعتماد على المقاتلات لمواجهة هذا النوع من الهجمات الأسرع والأكثر صعوبة في الاعتراض.

وبحسب موقع "UATV English"، قال زيلينسكي إن القوات تعمل على زيادة مخزون الذخائر عيار 20 ملم المستخدمة في مقاتلات "إف-16"، بما يتيح لها التعامل بفاعلية أكبر مع المسيّرات النفاثة.

وأوضح أن حصلت على كميات إضافية من هذه الذخائر، بالتوازي مع العمل على إدخال حلول دفاعية جديدة بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الهجمات الجوية الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن تتفاوض مع دول أوروبية للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية وصواريخ اعتراضية، بينها صواريخ "PAC-2" و"PAC-3" المستخدمة في منظومات "باتريوت".

ولفت إلى أن عدداً من الصواريخ الأميركية المخصصة لهذه المنظومات جرى تحويله إلى على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية، ما يزيد الحاجة إلى دعم إضافي.

وتواصل أوكرانيا، وفق الرئيس، الحصول على أسلحة عبر مبادرة "PURL" التابعة لحلف شمال ، إلى جانب العمل مع على تطوير قدراتها في مجال التصدي للصواريخ الباليستية، ضمن مشروع أوروبي يحمل اسم "Freyja".

وفي موازاة المساعدات الخارجية، تعمل أوكرانيا على توسيع إنتاجها المحلي من وسائل الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن الشركات الأوكرانية بدأت إنتاج أنظمة دفاعية إضافية، بينها أبراج مزودة بأسلحة، وقد وصل الإنتاج إلى عشرات الوحدات مع خطط لزيادته.

وكان زيلينسكي قد أعلن في أيلول أن نسبة اعتراض المسيّرات النفاثة بلغت نحو 55%، مقابل أكثر من 90% للمسيّرات التقليدية من طراز "شاهد". ويعكس ذلك التحدي الذي تفرضه النسخ النفاثة، التي تتميز بسرعة أعلى وتجعل اعتراضها أكثر صعوبة.

وتسعى كييف إلى تطوير وسائل اعتراض جديدة وزيادة إنتاجها، في وقت تواصل فيه استخدام المسيّرات والصواريخ لاستهداف المدن والبنية التحتية الأوكرانية.