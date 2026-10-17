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عربي-دولي

زيلينسكي يكشف نسبة إسقاط المسيّرات الروسية النفاثة... والمقاتلات الأوكرانية في الواجهة

Lebanon 24
17-10-2026 | 13:44
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زيلينسكي يكشف نسبة إسقاط المسيّرات الروسية النفاثة... والمقاتلات الأوكرانية في الواجهة
زيلينسكي يكشف نسبة إسقاط المسيّرات الروسية النفاثة... والمقاتلات الأوكرانية في الواجهة photos 0
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الطيران العسكري الأوكراني يتولى إسقاط ما بين 55 و60% من المسيّرات الروسية النفاثة من طراز "شاهد"، في تطور يعكس تزايد الاعتماد على المقاتلات لمواجهة هذا النوع من الهجمات الأسرع والأكثر صعوبة في الاعتراض.

وبحسب موقع "UATV English"، قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تعمل على زيادة مخزون الذخائر عيار 20 ملم المستخدمة في مقاتلات "إف-16"، بما يتيح لها التعامل بفاعلية أكبر مع المسيّرات النفاثة.

وأوضح أن كييف حصلت على كميات إضافية من هذه الذخائر، بالتوازي مع العمل على إدخال حلول دفاعية جديدة بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الهجمات الجوية الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تتفاوض مع دول أوروبية للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية وصواريخ اعتراضية، بينها صواريخ "PAC-2" و"PAC-3" المستخدمة في منظومات "باتريوت".

ولفت إلى أن عدداً من الصواريخ الأميركية المخصصة لهذه المنظومات جرى تحويله إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية، ما يزيد الحاجة إلى دعم أوروبي إضافي.

وتواصل أوكرانيا، وفق الرئيس، الحصول على أسلحة عبر مبادرة "PURL" التابعة لحلف شمال الأطلسي، إلى جانب العمل مع ألمانيا على تطوير قدراتها في مجال التصدي للصواريخ الباليستية، ضمن مشروع أوروبي يحمل اسم "Freyja".

وفي موازاة المساعدات الخارجية، تعمل أوكرانيا على توسيع إنتاجها المحلي من وسائل الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن الشركات الأوكرانية بدأت إنتاج أنظمة دفاعية إضافية، بينها أبراج مزودة بأسلحة، وقد وصل الإنتاج إلى عشرات الوحدات مع خطط لزيادته.

وكان زيلينسكي قد أعلن في أيلول أن نسبة اعتراض المسيّرات النفاثة بلغت نحو 55%، مقابل أكثر من 90% للمسيّرات التقليدية من طراز "شاهد". ويعكس ذلك التحدي الذي تفرضه النسخ النفاثة، التي تتميز بسرعة أعلى وتجعل اعتراضها أكثر صعوبة.

وتسعى كييف إلى تطوير وسائل اعتراض جديدة وزيادة إنتاجها، في وقت تواصل فيه روسيا استخدام المسيّرات والصواريخ لاستهداف المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

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