من انتقاد ترامب إلى العشاء معه... ما الذي جمع بيل ماهر بالرئيس؟

كشف الرئيس الأميركي تفاصيل عشاء جمعه بثلاث شخصيات معروفة من عالم الإعلام والترفيه، هي الممثل الكوميدي بيل ماهر، والمعلق الرياضي ستيفن أ. سميث، ومغني موسيقى الكانتري كيد روك، في لقاء قال إنه كان طويلاً وممتعاً، رغم الاختلافات السياسية بين الحاضرين. Advertisement

وبحسب موقع "Fox News"، أقيم العشاء مساء الخميس في ، وتحدث عنه أمام الصحافيين يوم الجمعة، واصفاً اللقاء بأنه كان جيداً ومفيداً، ومشيراً إلى أن المجموعة ناقشت موضوعات متعددة.

وقال ترامب إن ماهر "يحبني أكثر بكثير مما يعتقد الناس"، مضيفاً أنه استمتع باللقاء مع الضيوف الثلاثة، وأنهم قاموا أيضاً بجولة داخل قاعة الاحتفالات التي يجري العمل على بنائها في البيت الأبيض.

ويكتسب اللقاء اهتماماً خاصاً بسبب العلاقة المتوترة بين ترامب وماهر، المعروف بانتقاداته المتكررة للرئيس. ومع ذلك، سبق أن التقى ماهر ترامب على مائدة عشاء في البيت الأبيض عام 2025، ثم قال لاحقاً إن الرئيس كان أكثر اتزاناً ووعياً في اللقاء الخاص مما كان يتوقع.

ورغم إشادة ترامب باللقاء الأخير، لم يكشف تفاصيل الموضوعات التي نوقشت خلال العشاء، فيما أشار إلى أنه كان حواراً مطولاً مع أشخاص وصفهم بالأذكياء.

وكان كيد روك قد تحدث عن العشاء خلال ظهوره في برنامج "Fox & Friends"، واصفاً اللقاء بأنه استثنائي، وقال إن الحاضرين اتفقوا على أن الاشتراكية والشيوعية لا مكان لهما في الحكومة الأميركية.

وأضاف أن تناول ملفات عدة، بينها الحرب في ، وقضايا مرتبطة بأفغانستان، إلى جانب البطالة بين النساء السود وتمويل الكليات والجامعات التاريخية للسود في .

وأشار روك إلى أن اللقاء جمع جمهوريين وديمقراطيين، وأن المشاركين تمكنوا من تبادل الآراء والضحك رغم اختلافاتهم السياسية.

ولم يصدر تعليق من ماهر على تفاصيل العشاء حتى نشر التقرير، بعدما تواصل معه موقع "Fox News" للحصول على رد.