تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة 150 شرطياً خلال احتجاجات غلاء المعيشة

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة 150 شرطياً خلال احتجاجات غلاء المعيشة
رئيس الوزراء الفرنسي: إصابة 150 شرطياً خلال احتجاجات غلاء المعيشة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إصابة 150 شرطياً خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد السبت، معتبراً أن من "المعجزة ألا تكون الحصيلة أعلى"، في ظل ما وصفه بالعنف الشديد الذي واجهته قوات الأمن.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تفقده عناصر الشرطة في وسط باريس، بعد تظاهرات حاشدة احتجاجاً على ارتفاع تكلفة المعيشة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال منظمو الاحتجاجات إن عدد المشاركين بلغ نحو 800 ألف، بينما قدّر وزير الداخلية لوران نونيز العدد بنحو 550 ألف متظاهر.

وشهدت ساحة الجمهورية في باريس مواجهات بين الشرطة ومئات المحتجين، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأطلق متظاهرون ملثمون، ارتدى معظمهم ملابس سوداء، مقذوفات وألعاباً نارية باتجاه الشرطة.

وفي مرسيليا، اقتحم محتجون مبنى البلدية لفترة وجيزة، ما دفع السلطات إلى إرسال تعزيزات أمنية. كما تعرض مبنى بلدية ليل للاقتحام والتخريب، فيما أعلنت السلطات نهب مقر إقامة المحافظ في بوردو.

واندلعت حرائق في مبنى بلدية ليموج التاريخي، الذي يزيد عمره على 140 عاماً، وفي مبنى وسط غرونوبل وفرع لمكتب السياحة في ليون. وقال مسؤول محلي إن مبنى بلدية ليموج تعرض لدمار واسع بعدما اقتحمه متظاهرون ملثمون وأضرموا النار فيه.

وفي باريس، هاجم نحو 100 متظاهر مقر قناة "سي نيوز" وألقوا مقذوفات على واجهته، فيما فضت الشرطة مسيرتين غير مصرح بهما وشددت عمليات التفتيش في المناطق التي شملها حظر التظاهر.

من جانبه، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "لا مكان للعنف" في فرنسا، متعهداً بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب والنهب ومعاقبتهم.

وفي أعقاب الاحتجاجات، دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى الإضراب والتظاهر في 5 تشرين الثاني المقبل، للمطالبة بتحسين الرواتب والخدمات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرانس برس: أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية الفرنسية: توقيف ٤٨٨ شخصا خلال احتجاجات اليوم وإصابة ٤٣ من أفراد الشرطة والدرك
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتحاد العمالي العام: لإعطاء زيادة غلاء معيشة ورفع بدل النقل
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يعلن توقيف 400 شخص خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

أعلن رئيس الوزراء

إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكر

وزير الداخلية

قوات الأمن

إيمانويل

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24