تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مشهد صادم في فرنسا... برج الساعة ينهار وسط النيران

Lebanon 24
17-10-2026 | 23:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مشهد صادم في فرنسا... برج الساعة ينهار وسط النيران
مشهد صادم في فرنسا... برج الساعة ينهار وسط النيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرّض مبنى بلدية مدينة ليموج الفرنسية لأضرار جسيمة بعدما أضرم محتجون النار فيه خلال تظاهرات مناهضة للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما انهار سقف المبنى على الطوابق السفلية، وتضرر جزء كبير من واجهاته.

ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1883، وقد صُنّف معلماً تاريخياً عام 1975. وقال المسؤول المحلي موريس بارات إن السقف انهار فوق الطوابق السفلية، باستثناء الجناح الغربي، فيما دُمّر نحو ثلثي الواجهات الخارجية.

ووصف بارات ما جرى بأنه عمل متعمد و"كارثة للتراث"، فيما لا تزال السلطات تقيّم حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى التاريخي.
Advertisement



وجاء الحريق مع دخول الاحتجاجات الفرنسية أسبوعها الرابع، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. ورغم مشاركة مئات الآلاف في مسيرات عبر البلاد، تحولت بعض التحركات إلى مواجهات وأعمال تخريب طالت مباني عامة ومتاجر ومرافق أمنية.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بتوقيف نحو 400 شخص يوم السبت، فيما حاولت مجموعات مقنّعة اقتحام مبنيي بلديتين في ليل وكاليه، إضافة إلى مركز للشرطة في بريست.

كما سُجلت مواجهات في مدن عدة، بينها رين وتولوز ومونبلييه وغرونوبل، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات عنيفة في باريس، بعدما ألقى بعض المشاركين الألعاب النارية وأجساماً أخرى باتجاه عناصر الأمن.

واتهم نونيز مجموعات متطرفة من اليسار بالوقوف وراء أعمال العنف، في حين يؤكد مشاركون أن غالبية المتظاهرين خرجوا بصورة سلمية للاحتجاج على الأوضاع المعيشية.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العنف لا مكان له في الجمهورية، متعهداً بملاحقة المسؤولين عن إحراق المباني والاعتداء على المؤسسات العامة والأعمال التجارية.

وتأتي هذه التطورات قبل نحو ستة أشهر من انتهاء ولاية ماكرون، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قوات اليونيفيل ستقوم بعملية تدريب في مركز برج قلاويه مع إطلاق صفارات انذار من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع صادم لترامب... تراجع التأييد وصعود للديمقراطيين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم غضب جديد في فرنسا وسط مخاوف من صدامات واسعة مع الشرطة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا وكندا تتعهدان بتعزيز التعاون وسط توتر مع ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فيديو

الرئيس الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

وزير الداخلية

الفرنسية

الجمهوري

من جهته

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24