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إقتصاد

ترامب يجمّد عقوبات روسيا 60 يوماً وروبيو يربط القرار بأسعار الطاقة

Lebanon 24
18-10-2026 | 01:34
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ترامب يجمّد عقوبات روسيا 60 يوماً وروبيو يربط القرار بأسعار الطاقة
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب قرر تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا لمدة 60 يوماً، لإتاحة الوقت أمام إدارته لتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصادين الأميركي والعالمي.

وأوضح روبيو أن القيود الاقتصادية لا تؤثر في روسيا وحدها، بل تمتد تداعياتها إلى دول وأسواق أخرى، وخصوصاً في ظل النزاعات التي تضغط على أسعار الطاقة، بينها الحرب الأميركية على إيران وهجمات الحوثيين على السعودية.

وأضاف: "هذه النزاعات بدأت تتداخل بعضها مع بعض، وكما تؤثر في أسعار النفط والديزل عالمياً، فهي تؤثر أيضاً في الاقتصادات".

وأثار قرار ترامب انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين، بعدما وقّع الجمعة أمراً تنفيذياً أعفى روسيا موقتاً من عقوبات ورسوم جمركية أقرها الكونغرس الشهر الماضي.

ويستهدف القانون قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين، إضافة إلى ناقلات "أسطول الظل" التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على كبار مستوردي النفط والغاز الروسيين.

لكن ترامب علّق تطبيق القيود على روسيا قبل يومين من دخولها حيز التنفيذ، عقب اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على موسكو.

ويأتي القرار مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار الديزل، الناجم عن الحرب مع إيران، على الاقتصاد الأميركي، فيما تتصدر تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.

ودافع روبيو عن الاتفاق، قائلاً إن الديزل الروسي كان سيصل إلى السوق العالمية في جميع الأحوال، وإن الفارق يتعلق بحجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء.

في المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من رفع مزيد من العقوبات عن موسكو، معتبراً أن خطوة ترامب تمثل "مكافأة" لبوتين.

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