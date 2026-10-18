تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مصير نتنياهو على المحكّ.. ماذا تكشف استطلاعات إسرائيل؟

Lebanon 24
18-10-2026 | 01:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مصير نتنياهو على المحكّ.. ماذا تكشف استطلاعات إسرائيل؟
مصير نتنياهو على المحكّ.. ماذا تكشف استطلاعات إسرائيل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه إسرائيل إلى انتخابات تشريعية في 27 تشرين الأول، هي الأولى منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، في استحقاق يُنظر إليه باعتباره اختباراً لمستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط انقسامات سياسية واجتماعية متزايدة وصعود للتيارات اليمينية المتشددة.
Advertisement
 
 
ووفق تقرير لوكالة "فرانس برس"، يسعى نتنياهو، الذي أمضى أكثر من 19 عاماً في رئاسة الحكومة، إلى تجديد تفويضه الانتخابي، بعدما قاد إسرائيل خلال السنوات الأخيرة في حروب شملت غزة ولبنان وإيران، ووسّع نطاق السيطرة الإسرائيلية في الجولان السوري، تحت شعار "تغيير الشرق الأوسط".
 
وأثّرت حرب غزة، بما خلّفته من دمار وأزمة إنسانية، على صورة إسرائيل دولياً، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو. وعلى الصعيد الداخلي، عمّقت الحرب الانقسامات السياسية وعزّزت نفوذ حلفائه من اليمين المتطرف، الذين يسعون إلى ترسيخ الطابع الديني والقومي للدولة.
 
ويواجه نتنياهو أيضاً تداعيات الإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول، إلى جانب اتهامات بالفساد والجدل الذي أثارته خططه لتعديل النظام القضائي، والتي فجّرت احتجاجات واسعة قبل اندلاع الحرب.
 
معارضة نتنياهو
 
في المقابل، يقود معسكر المعارضة تحالف غير رسمي من أحزاب يجمعها رفض استمرار نتنياهو في الحكم، من دون أن تتفق بالضرورة على سياسات بديلة.
 
ويبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي قُتل نجله خلال حرب غزة، باعتباره أحد أبرز منافسي نتنياهو وفق استطلاعات الرأي، إذ يسعى إلى توحيد التيار الوسطي وتحميل رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني في تشرين الأول 2023.
 
ورغم انتقاداتها لنتنياهو، لا تعارض القوى الرئيسية في المعارضة بالضرورة قراراته العسكرية، بل تركّز على ملفات داخلية، أبرزها إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، والتحالف بين نتنياهو والأحزاب الدينية المتشددة.
 
وتعهّد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بإلغاء الإعفاءات العسكرية، محذراً من أن الانقسامات الاجتماعية تدفع إسرائيل نحو "انتحار بطيء".
 
صعود اليمين المتطرف
 
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 21% فقط من الإسرائيليين يصنّفون أنفسهم ضمن اليسار أو يسار الوسط، في مؤشر إلى تنامي التوجهات اليمينية.
 
ويستفيد نتنياهو من استمرار الدعم الداخلي للعمليات العسكرية، إلى جانب نمو الاقتصاد وازدهار قطاعَي التكنولوجيا والدفاع وارتفاع مؤشرات البورصة.
 
كذلك، يسعى إلى توظيف الانتقادات الدولية الموجّهة إليه انتخابياً، إذ أطلق حزب "الليكود" حملة تُظهر سياسيين أجانب معارضين لسياساته، تحت شعار "إنهم يريدون هزيمة نتنياهو... لا تدعوهم ينتصرون".
 
وأكد نتنياهو رفضه التحالف مع الأحزاب العربية، التي تمثّل شريحة سكانية تشكّل نحو خُمس سكان إسرائيل، وسط توقعات بارتفاع نسبة مشاركة الناخبين العرب.
 
وفي ظل تقارب النتائج الذي تشير إليه استطلاعات الرأي، قد تستغرق عملية تشكيل الحكومة المقبلة أسابيع أو أشهراً.
 
ويحذّر أورييل رايخمان، الوزير والنائب السابق، من أن فوز نتنياهو قد يدفع إسرائيل نحو نظام يزداد فيه تركيز السلطة بيد رئيس الحكومة، عبر تعيين مسؤولين على أساس الولاء الشخصي، معتبراً أن التراجع عن مثل هذا المسار قد يصبح بالغ الصعوبة.
مواضيع ذات صلة
قاسم يرفع السقف... ومصير التسوية على المحك
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات إسرائيل تزداد حدة: 38 حزباً في السباق ومستقبل نتنياهو على المحك!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إستطلاع جديد يقلب المشهد في اسرائيل: تقدم معارضي نتنياهو مُجدداً!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق ترامب بشأن أوكرانيا على المحكّ.. ماذا كشف ماكرون عن روسيا؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المعارضة

الرئيسي

التيار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24