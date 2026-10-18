مقتل ضابطين بتحطم مروحية عسكرية سعودية في نجران

أعلنت مقتل ضابطين، الأحد، إثر سقوط مروحية استطلاع تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران، مؤكدة أن الحادث نجم عن عطل فني.

ونقلت السعودية عن المتحدث باسم اللواء المالكي أن المروحية، وهي من طراز "AH-6"، سقطت وتحطمت داخل الأراضي السعودية، ما أدى إلى مقتل طاقمها الجوي المؤلف من ضابطين.

ونفى المالكي ادعاء المتحدث العسكري باسم جماعة يحيى سريع إسقاط المروحية، وكتب عبر منصة "إكس": "تدّعي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريباً.. تذكر شكلها فلا تنسَ".

وجاء الحادث بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخين باليستيين وطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه أراضي .

وقال المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين كانا متجهين نحو خميس مشيط، إضافة إلى طائرة مسيّرة في منطقة ، من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار.