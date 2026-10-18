بسبب التجنيد... الحريديم يغلقون طريقاً سريعاً في إسرائيل (فيديو)

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أغلق عشرات من اليهود الحريديم الطريق السريع رقم 4 قرب تقاطع يفنه وسط إسرائيل، احتجاجاً على تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش، في تحرك جاء عقب توقيف طالبين متدينين بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية.
وأظهرت مقاطع مصورة متظاهرين وهم يعرقلون حركة السير على الطريق، فيما دعت الشرطة السائقين إلى استخدام طرق بديلة لتجنب الازدحام.
وجاء الاحتجاج بعد توقيف طالبين من معهد "أور هحاييم" الديني في القدس خلال عطلة نهاية الأسبوع، والحكم عليهما بالسجن العسكري لمدة 20 يوماً بسبب عدم الالتحاق بالجيش، وفق ما نقلته وسائل إعلام حريدية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخلاف داخل إسرائيل بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، بعدما واجهت الإعفاءات التقليدية تحديات قانونية وضغوطاً متزايدة لتطبيق أوامر التجنيد.
وكانت احتجاجات مماثلة قد شهدتها مناطق في القدس وبني براك خلال الأيام الماضية، وتخللتها إغلاقات للطرق ومواجهات مع الشرطة، في وقت يواصل فيه ملف تجنيد الحريديم إثارة انقسام سياسي واجتماعي داخل إسرائيل.