بسبب التجنيد... الحريديم يغلقون طريقاً سريعاً في إسرائيل (فيديو)

أغلق عشرات من رقم 4 قرب تقاطع يفنه وسط ، احتجاجاً على تجنيد طلاب المعاهد في الجيش، في تحرك جاء عقب توقيف طالبين متدينين بتهمة التخلف عن .

وأظهرت مقاطع مصورة متظاهرين وهم يعرقلون حركة السير ، فيما دعت الشرطة السائقين إلى استخدام طرق بديلة لتجنب الازدحام.

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وجاء الاحتجاج بعد توقيف طالبين من معهد "أور هحاييم" الديني في خلال عطلة نهاية الأسبوع، والحكم عليهما بالسجن العسكري لمدة 20 يوماً بسبب عدم الالتحاق بالجيش، وفق ما نقلته وسائل إعلام حريدية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخلاف داخل إسرائيل بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، بعدما واجهت الإعفاءات التقليدية تحديات قانونية وضغوطاً متزايدة لتطبيق أوامر التجنيد.

وكانت احتجاجات مماثلة قد شهدتها مناطق في القدس وبني خلال الأيام الماضية، وتخللتها إغلاقات للطرق ومواجهات مع الشرطة، في وقت يواصل فيه ملف تجنيد الحريديم إثارة انقسام سياسي واجتماعي داخل إسرائيل.