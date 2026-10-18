جريمة داخل دار للمسنين.. والمفاجأة في "القاتل"!

قُتلت امرأة تبلغ 86 عاماً وأصيبت امرأتان أخريان في هجوم بسكين داخل دار لرعاية كبار السن في مدينة أولفن غرب ، فيما أوقفت الشرطة رجلاً يبلغ 72 عاماً، يُشتبه في تنفيذه الاعتداء، ووجّهت إليه اتهامات بالقتل ومحاولتي قتل.

وبحسب موقع "People"، وقع الهجوم مساء الجمعة 16 تشرين الأول، قرابة الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، داخل قاعة الطعام " فيتوس شتيفت"، حيث هاجم المشتبه فيه، وهو أحد المقيمين في المنشأة، عدداً من النزيلات بسكين.

وتوفيت المرأة البالغة 86 عاماً في مكان الحادث، فيما أُصيبت امرأة تبلغ 81 عاماً بجروح خطيرة، ونُقلت أخرى تبلغ 83 عاماً إلى المستشفى بعدما وُصفت إصاباتها بأنها تهدد حياتها.

وأفادت التقارير بأن المشتبه فيه، الذي يستخدم كرسياً متحركاً، عاد إلى غرفته بعد الاعتداء، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه من دون مقاومة.

وأصدر في مدينة مذكرة توقيف بحقه في 17 تشرين الأول، وأمر بإبقائه قيد الاحتجاز بانتظار مثوله أمام المحكمة. ويواجه الرجل اتهاماً بالقتل، إضافة إلى تهمتين بمحاولة القتل مقرونتين باعتداء مشدد.

وشكّلت الشرطة فريقاً متخصصاً بجرائم القتل للتحقيق في الحادث، فيما لم تُعلن هويات الضحايا أو الدوافع المحتملة للاعتداء حتى الآن.

وتضم 77 مسناً يحتاجون إلى الرعاية التمريضية والمساعدة بسبب مشكلات صحية، إلى جانب مبنى للسكن المدعوم يضم 36 وحدة.