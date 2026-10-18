إيران تعيّن مسؤول الصناعات الصاروخية السابق وزيراً للدفاع.. من هو؟

وافق البرلمان ، الأحد، على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيراً للدفاع، بعد أشهر من إدارة الوزارة بصورة مؤقتة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد رشح كتابجي للمنصب في 6 تشرين الأول، قبل إحالة اسمه إلى البرلمان للحصول على الثقة.

وسيتولى الوزير الجديد الإشراف على الوزارة المسؤولة عن الإنتاج العسكري والمشتريات الدفاعية، في وقت تسعى فيه طهران إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد المواجهة مع وإسرائيل.

ويملك كتابجي خبرة واسعة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ سبق أن ترأس منظمة الصناعات الجوية والفضائية ومنظمة الصناعات الدفاعية، ويُعد من الشخصيات المرتبطة ببرامج الصواريخ والتسليح .

كما يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب دوره في تطوير البرامج العسكرية الإيرانية.

وعرض كتابجي أمام البرلمان برنامجاً يتضمن 16 أولوية، أبرزها إعادة هيكلة ، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، وإعادة بناء البنية الصناعية والإنتاجية العسكرية، وتسريع تطوير التقنيات الدفاعية الجديدة.

وكان منصب قد شغر عقب مقتل الوزير السابق عزيز نصير زاده في الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت أواخر شباط الماضي، قبل تكليف مجيد ابن الرضا بتسيير أعمال الوزارة.

ويأتي التعيين في ظل تركيز إيراني متزايد على تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وخصوصاً الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع استمرار والقيود المفروضة على حصول طهران على تقنيات ومعدات عسكرية من الخارج. (سكاي نيوز عربية)