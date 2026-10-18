مقتل 8 جنود في نيجيريا جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الكاميرون

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قُتِلَ 8 جنود في انفجار لغم زرعته عناصر مرتبطة بـ"داعش" في مركبة للجيش النيجيريّ قرب الحدود مع ، في ولاية بورنو، تزامنًا مع زيارة النيجيري الجنرال وايدي شيبو لعاصمة الولاية مايدوغوري، بعد أيام على هجوم استهدف وأسفر عن مقتل 15 جنديًا وخمسة من عناصر مجموعة مسلحة.وانفجر اللغم بالمركبة خلال تفقد دورية عسكرية عناصر يعملون على إزالة الشجيرات الكثيفة على قرب بلدة غامبورو، وفقا للمصادر التي نسبت الهجوم الى ولاية " " التابعة لـ"داعش".وتستخدم عناصر "داعش" الشجيرات الكثيفة المحاذية للطرق السريعة كغطاء لنصب مكامن للقوات العسكرية والمدنيين.ويلجأ "داعش" وجماعة "بوكو حرام" بشكل متزايد إلى زرع الألغام على طرق سريعة لضرب أهداف عسكرية ومدنية. (ارم نيوز)