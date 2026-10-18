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عربي-دولي

مقتل 8 جنود في نيجيريا جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الكاميرون

Lebanon 24
18-10-2026 | 07:29
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مقتل 8 جنود في نيجيريا جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الكاميرون
مقتل 8 جنود في نيجيريا جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الكاميرون photos 0
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قُتِلَ 8 جنود في انفجار لغم زرعته عناصر مرتبطة بـ"داعش" في مركبة للجيش النيجيريّ قرب الحدود مع الكاميرون، في ولاية بورنو، تزامنًا مع زيارة قائد الجيش النيجيري الجنرال وايدي شيبو لعاصمة الولاية مايدوغوري، بعد أيام على هجوم استهدف قاعدة عسكرية وأسفر عن مقتل 15 جنديًا وخمسة من عناصر مجموعة مسلحة.
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وانفجر اللغم بالمركبة خلال تفقد دورية عسكرية عناصر يعملون على إزالة الشجيرات الكثيفة على الطريق السريع قرب بلدة غامبورو، وفقا للمصادر التي نسبت الهجوم الى ولاية "غرب أفريقيا" التابعة لـ"داعش".

وتستخدم عناصر "داعش" الشجيرات الكثيفة المحاذية للطرق السريعة كغطاء لنصب مكامن للقوات العسكرية والمدنيين.

ويلجأ "داعش" وجماعة "بوكو حرام" بشكل متزايد إلى زرع الألغام على طرق سريعة لضرب أهداف عسكرية ومدنية. (ارم نيوز)
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