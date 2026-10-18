ترامب يعلن دعمه لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية: سننهي المهمة قريبًا!

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.
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وكتب ترامب، الأحد، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، أن نتنياهو "كان رئيس وزراء عظيمًا، وشريكًا أعظم من أجل السلام في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرًا أن إيران تعرضت لتدمير ممنهج على المستويين العسكري والاقتصادي.
وأضاف ترامب أنه في حال لم تغيّر إيران مسارها سريعًا، فإن الولايات المتحدة ستنهي المهمة قريبًا، محذرًا من أن وصول أي شخص آخر غير نتنياهو إلى قيادة إسرائيل سيضع واشنطن أمام مسؤولية تنفيذ المهمة بنفسها، وهو ما أكد أنه غير مستعد للقيام به.