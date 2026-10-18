ترامب يعلن دعمه لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية: سننهي المهمة قريبًا!

أعلن الرئيس الأميركي دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.

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وكتب ، الأحد، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، أن نتنياهو "كان رئيس وزراء عظيمًا، وشريكًا أعظم من أجل السلام في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية "، معتبرًا أن تعرضت لتدمير ممنهج على المستويين العسكري والاقتصادي.

وأضاف ترامب أنه في حال لم تغيّر إيران مسارها سريعًا، فإن ستنهي المهمة قريبًا، محذرًا من أن وصول أي شخص آخر غير نتنياهو إلى قيادة سيضع أمام مسؤولية تنفيذ المهمة بنفسها، وهو ما أكد أنه غير مستعد للقيام به.