بعد يومين من تشكيل الحكومة.. ملك المغرب يوافق على إعفاء وزيرة من منصبها

وافق العاهل الملك ، الأحد، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة إعفاء ماديحة خيير، المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من منصبها.

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وأفاد بيان رسمي بأن الملك تلقى طلب الإعفاء من رئيسة الحكومة ووافق عليه، استنادًا إلى أحكام الفصل 47 من المغربي.

ولم يكشف البيان عن أسباب طلب الإعفاء، كما لم يوضح ما إذا كان قد جرى تحديد اسم خلف لخيير لتولي الحقيبة الوزارية.

ويأتي القرار بعد يومين فقط من الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأس السادس مراسم تعيين أعضائها في العاصمة الرباط، الجمعة 16 تشرين الأول، وكانت خيير من بين الوزراء المنتدبين المشمولين بها.

وتتولى فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة الجديدة، بعدما عيّنها الملك في 29 أيلول الماضي، إثر الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 أيلول، والتي تصدّر فيها حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على حق رئيس الحكومة في طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، على أن يصدر الملك قرار الإعفاء.