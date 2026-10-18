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عربي-دولي

القوات اليمنية: تنفيذ 1326 عملية استهداف ضد الحوثيين في خلال 24 ساعة

Lebanon 24
18-10-2026 | 11:28
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القوات اليمنية: تنفيذ 1326 عملية استهداف ضد الحوثيين في خلال 24 ساعة
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 1326 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات الحوثيين وعرباتهم وتحصيناتهم ومصادر نيرانهم خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن عملية "فجر اليمن".
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وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، إن القوات في الجبهة الشرقية، غرب مأرب، واصلت تقدمها باتجاه الأهداف المحددة، مستفيدة من نتائج التمهيد النيراني، فيما قدّم الطيران الحربي والمسيّر إسناداً لمحاور التقدم، عبر استهداف تحركات الحوثيين وتعزيزاتهم ومواقعهم النيرانية.

وأضاف أن العمليات تزامنت مع ضغط عسكري منسق على الجبهتين الجنوبية والغربية، بهدف الحد من قدرة الحوثيين على المناورة ونقل الاحتياطيات وإعادة تنظيم صفوفهم القتالية بين المحاور.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية، بمساندة المقاومة الشعبية، سيطرت على عدد من المواقع في تعز، واستعادت أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية، بالتزامن مع استهداف تعزيزات الحوثيين وتدمير مواقع دفاعية تابعة لهم.

وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة بأن عمليات الاستهداف أسفرت عن تحييد نحو 370 عنصراً من الحوثيين، فضلاً عن تدمير وإعطاب عشرات الآليات والمعدات العسكرية، بحسب الحصر الأولي.

وأكد أن عمليات الاستهداف اقتصرت على أهداف عسكرية، قال إنها خضعت للتحقق المسبق، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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