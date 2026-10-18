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عربي-دولي

مباحثات مصرية باكستانية لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة

Lebanon 24
18-10-2026 | 11:44
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أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة.
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وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة.

وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لدعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً رفض المساس بأمن الدول الخليجية باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن مصر أو استخدام المضايق والممرات البحرية أداةً للضغط أو التصعيد، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين استعرضا الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء التوتر، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره السبيل للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على دول المنطقة.

وشددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لجهود إنجاح مساعي التهدئة وتهيئة الظروف المواتية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.
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