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عربي-دولي

لافروف يحذّر: الشرق الأوسط على حافة استئناف حرب شاملة!

Lebanon 24
18-10-2026 | 14:17
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لافروف يحذّر: الشرق الأوسط على حافة استئناف حرب شاملة!
لافروف يحذّر: الشرق الأوسط على حافة استئناف حرب شاملة! photos 0
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة، محذّرًا من أنها تقف على حافة استئناف حرب شاملة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

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وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البحرينية المنامة، عقب اختتام الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار لافروف إلى تدهور الأوضاع في جنوب شبه الجزيرة العربية، ولا سيما في اليمن، مؤكدًا دعم موسكو وشركائها الخليجيين للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة اليمنية، ومعتبرًا أن خريطة الطريق لعام 2023، التي أُعدّت بمبادرة فاعلة من السعودية، توفر أساسًا يمكن البناء عليه لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على دعم بلاده الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام ومنع انزلاق المنطقة مجددًا إلى حرب شاملة، لافتًا إلى أن المذكرة المطروحة تتضمن العناصر اللازمة لنقل الأوضاع الراهنة من حافة التصعيد العسكري إلى مسار سياسي ودبلوماسي قائم على المفاوضات.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد لافروف ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتوترات في المضيق ومحيطه، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقات التي رحبت بها الأطراف المعنية، والتي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في إطار ما يُعرف بـ"مذكرة إسلام آباد".

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