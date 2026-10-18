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عربي-دولي

سعيا لاحتواء التوتر مع واشنطن... زيلينسكي يعلن التواصل مع مبعوثي ترامب

Lebanon 24
18-10-2026 | 14:51
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سعيا لاحتواء التوتر مع واشنطن... زيلينسكي يعلن التواصل مع مبعوثي ترامب
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قال الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي في خطابه اليومي إنه تحدث مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مضيفا: "فرقنا لا تتوقف عن تبادل الآراء، وهي على تواصل يومي".
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وأوضح أنّه "ناقش تسليم منظومات الدفاع الجوي الأميركية باتريوت"، في وقت يواجه الأوكرانيون صعوبة في التصدي للصواريخ الروسية.
وكان قد صرح زيلنسكي لقناة "إن بي سي" الأميركية أن "تقديم واشنطن دعما رسميا لروسيا سيكون خطأ تاريخيا"، معربا عن أمله في أن "يتراجع دونالد ترامب عن قراراته".

لكن زيلينسكي أعرب عن "امتنانه لاستئناف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية، بعد انقطاع جعل بلاده عرضة لضربات الصواريخ البالستية الروسية".

وفي هذا السياق، ندد وزير الخزانة الأميركي الأحد بتصريحات "غير مسؤولة" للرئيس الأوكراني، "الذي اتهم واشنطن بالوقوف وراء تقييد عمل النسخة العسكرية من شبكة ستارلينك للأقمار الاصطناعية في أوكرانيا".

وأضاف سكوت بيسنت عبر "إن بي سي": "ينبغي للرئيس زيلينسكي أن يتوخى الحذر الشديد قبل الإدلاء بتصريحات متهورة من هذا النوع".

ومن جهته، أكّد زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن "أوكرانيا تُبقي شركاءها على اطلاع دائم بالواقع الميداني، الذي يتسم بضربات روسية لا تتوقف، وبالتحديات المرتبطة بالدفاع الجوي". وشدد على أنه "في هذه النقطة، يتوقف الكثير تحديدا على موقف أميركا".
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