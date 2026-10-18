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عربي-دولي

إيبولا يواصل الانتشار في كينيا.. تسجيل إصابة جديدة

Lebanon 24
18-10-2026 | 15:45
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إيبولا يواصل الانتشار في كينيا.. تسجيل إصابة جديدة
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أعلنت السلطات الصحية في كينيا، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثماني حالات، وفق ما أكده المدير العام للصحة، باتريك أموث.

وكانت أول إصابة سُجّلت في كينيا لرجل أمضى نحو شهر مريضًا في الكونغو، قبل أن ينتقل برًّا إلى أوغندا، ومنها جوًّا إلى العاصمة نيروبي في الثالث من تشرين الأول.

وينتقل فيروس إيبولا عبر الملامسة المباشرة لسوائل جسم الشخص المصاب، سواء كان على قيد الحياة أم متوفى. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والقيء والإسهال، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى نزيف داخلي وخارجي.

وكانت الكونغو قد أعلنت تفشي الفيروس في منتصف أيار، وسط مؤشرات إلى أن انتشاره بدأ قبل ذلك بأشهر. وتعود الموجة الحالية إلى سلالة "بونديبوجيو" النادرة، التي لا تتوافر حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة للوقاية منها أو علاجها.

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