وكالة إيرانية: قائد الجيش الباكستاني يزور طهران هذا الأسبوع

كشفت وكالة أنباء إيرانية عن احتمال زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى العاصمة طهران خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار التنسيق بين البلدين والتطورات الإقليمية، ولا سيما المفاوضات بين والولايات المتحدة.

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، مساء الأحد، عن مصادر مطلعة، أن الزيارة المرتقبة ستتناول العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد، مع التركيز على التعاون الأمني، إلى جانب دور باكستان في التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية.

وأشارت الوكالة إلى أن باكستان لا تزال تضطلع بدور الوسيط بين طهران وواشنطن، وفقاً لتصريحات مسؤولين إيرانيين، إذ يجري نقل الرسائل المتبادلة بين الجانبين عبر مسؤولين باكستانيين، ومن ثم عبر الجانب القطري.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن موعد الزيارة المحتملة أو جدول أعمالها.

وفي سياق متصل، أجرى عباس عراقجي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وأوضحت الإيرانية أن الاتصال تناول عدداً من الثنائية والمستجدات الإقليمية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال بالتزامن مع وجود عراقجي في العاصمة العراقية بغداد، حيث يشارك في أعمال الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.