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عربي-دولي

دمشق تدين تصاعد التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا وتطالب بوقفها

Lebanon 24
18-10-2026 | 16:56
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دمشق تدين تصاعد التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا وتطالب بوقفها
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أدانت سوريا، الأحد، تصاعد التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف درعا خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تكثيف تحليق الطائرات المروحية والاستطلاعية والحربية في أجواء جنوب البلاد، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديداً لأمن المواطنين.
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وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن استمرار هذه التحركات يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتعافي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في الحد من التوتر وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في جنوب سوريا، تتضمن مداهمة منازل واعتقالات وتجريف أراضٍ.

وجددت دمشق مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها هناك "باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني" وفقاً للقانون الدولي.
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