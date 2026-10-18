دمشق تدين تصاعد التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا وتطالب بوقفها

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أدانت ، الأحد، تصاعد التوغلات في محافظة القنيطرة وريف درعا خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تكثيف تحليق الطائرات المروحية والاستطلاعية والحربية في أجواء جنوب البلاد، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديداً لأمن المواطنين.وقالت ، في بيان، إن استمرار هذه التحركات يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، ويعرقل جهود والتعافي.ودعت الوزارة إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام بالامتثال للقانون الدولي وقرارات ذات الصلة، بما يسهم في الحد من التوتر وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في جنوب سوريا، تتضمن مداهمة منازل واعتقالات وتجريف أراضٍ.وجددت مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي ، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها هناك "باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني" وفقاً للقانون الدولي.عنوان