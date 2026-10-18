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عربي-دولي

ترامب: لا أريد إبعاد روسيا عن مفاوضات السلام

Lebanon 24
18-10-2026 | 16:46
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ترامب: لا أريد إبعاد روسيا عن مفاوضات السلام
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يريد اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى إبعاد روسيا عن طاولة المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن "تقدماً كبيراً" يُحرز في المحادثات الجارية.
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وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "قراري بشأن روسيا بسيط للغاية. فأنا في خضم التفاوض من أجل السلام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد أن أفعل أي شيء من شأنه أن يُبعد روسيا عن طاولة المفاوضات بشكل أحمق".

وأضاف أن التقدم يشمل "المفاوضات الحالية المتعلقة بالرهائن"، مشيراً إلى أن توقيع وثيقة لم يسمّها في الوقت الراهن قد يدفع موسكو إلى الابتعاد عن المفاوضات، وأنه يستطيع توقيعها لاحقاً "أو في أي وقت" يريده.

وقال ترامب إن روسيا لا تقدم، بحسب تعبيره، سوى قدر ضئيل للغاية من المساعدة لإيران مقارنة بما تستطيع تقديمه، مضيفاً أنه يريد استمرار الوضع على هذا النحو.
وانتقد الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصافي الديزل الروسية، قائلاً إن هذه الهجمات تضر بأسواق الديزل العالمية، بما في ذلك السوق الأميركية، وتؤثر في المزارعين ومربي الماشية وقطاعات أعمال أخرى.

وأضاف أن روسيا، رغم ذلك، تواصل إرسال "ملايين البراميل من الديزل" إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة.

واتهم ترامب زيلينسكي بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، قائلاً إنه كان بوسعه التوصل إلى اتفاق أفضل قبل عامين مما يمكنه تحقيقه الآن، ومشيراً إلى الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في الأراضي والقوى البشرية.

وختم ترامب منشوره بالقول: "أنا أريد أن تنتهي هذه الحرب".
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