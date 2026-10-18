بعد تهديد بوجود قنبلة.. طائرة من تل أبيب تهبط اضطرارياً في بلغاريا

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قال متحدث باسم إن الرحلة رقم (OS82)، المتجهة من إلى فيينا، تلقت تهديداً استدعى التوقف في "صوفيا" في بلغاريا، مشيراً إلى أن الطائرة "هبطت بسلام".وأضاف المتحدث، في بيان له، أن الطائرة وهي من طراز (A320) تخضع حالياً للفحص، لافتاً إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها 51 راكباً إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم.وأشارت التقارير الأولية إلى أن الشخص الذي يُزعم وقوفه وراء التهديد لم يكن . ولم تشر تلك التقارير إلى العثور على أي عبوة ناسفة.وتواصل السلطات إجراء الفحوصات الأمنية، في حين لم يتم التأكد رسمياً مما إذا كان التهديد يشكل هجوماً حقيقياً.وأعلنت والاتصالات البلغارية، الأحد، أن طائرة تابعة ‌للخطوط الجوية النمساوية كانت تقل 57 شخصاً، ومتجهة من تل أبيب إلى فيينا، هبطت اضطرارياً في العاصمة البلغارية "صوفيا"، بعد تلقيها "إشارة تهديد بوجود قنبلة".وقالت الوزارة في بيان لها إنه "خلال الرحلة، عند الحدود مع رومانيا، أبلغ ⁠الطاقم عن إشارة تهديد بوجود قنبلة وقرر الهبوط بصورة استثنائية في صوفيا".وأضافت الوزارة ⁠أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية رافقت الطائرة حتى هبوطها في صوفيا، وأن الركاب نزلوا منها لاحقاً.وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات أن الطائرة المسجلة تحت الرقم (أو.إي-إل.زد.إي)، كان من المقرر أن تغادر تل أبيب متجهة إلى ‌فيينا ⁠في الساعة 0640 مساء، لكنها حولت مسارها إلى "صوفيا" في الساعة 0925 مساء. (إرم نيوز)