رصد المزيد من الإصابات بفيروس إيبولا في كينيا

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أكدت السلطات الصحية في كينيا، أمس الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 8 حالات، وفق ما كشف عنه باتريك أموث، للصحة.ووفقا للمعطيات المتاحة، تعود أول حالة مسجلة في كينيا إلى رجل كان يعاني من المرض داخل الكونغو لمدة شهر تقريبا، قبل أن يسلك طريقا بريا باتجاه أوغندا، ومنها يستقل طائرة متجها إلى العاصمة نيروبي في الثالث من أكتوبر الجاري.وينتقل إيبولا إلى البشر عبر الاحتكاك المباشر مع سوائل جسم المصابين، سواء كانوا على قيد الحياة أو متوفين.وتشمل الأعراض النموذجية للفيروس الحمى والقيء والإسهال، بينما يعاني المرضى في الحالات المتقدمة من نزيف داخلي وخارجي.وكانت الكونغو ، قد أعلنت عن تفشي منتصف الماضي، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن المرض ربما بدأ بالانتشار قبل ذلك بأشهر.وتتسبب الموجة الحالية من الإصابات، بانتشار سلالة "بونديبوغيو" النادرة، التي لا تتوافر حتى الآن أي لقاحات أو علاجات معتمدة لمواجهتها.