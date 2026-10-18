رغم معارضة مستشاريه.. موقع إسرائيلي: ضغوط على ترامب لإعلان دعم نتنياهو

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كشف موقع "واللا" ، نقلا عن مسؤول أميركي كبير، أن ضغوطا مكثفة مورست على الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الماضية بهدف دفعه إلى إعلان دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين .وأوضح المسؤول أن هذه الضغوط جاءت من الدائرة المقربة للرئيس الأميركي، بما في ذلك مستشاروه ومساعدوه، ومن خلال محادثات خاصة، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد فترة اطلع فيها على رسائل من جهات مختلفة داخل النظام السياسي الإسرائيلي.وذكر التقرير أن العديد من المستشارين عارضوا هذه الخطوة بشدة، محذرين من أنها قد تلحق ضررا سياسيا بالرئيس.ويرى قطاع واسع في محيط ترامب أن قرار الدعم كان خطأ، إذ بدأ النفور من نتنياهو يتصاعد لدى عناصر عديدة في اليمين الأميركي منذ أن اتضح أن حرب لم تحقق الأهداف التي وعد بها نتنياهو نفسه، فضلا عن سقوط قتلى من الجنود .وأشار هؤلاء إلى أنهم لم يعودوا يتحملون الضغوط التي يمارسها "للتدخل في كل قضية تقريبا"، معتقدين في المقام الأول أنه يتحكم بترامب ويتسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في المتاجر.