رغم معارضة مستشاريه.. موقع إسرائيلي: ضغوط على ترامب لإعلان دعم نتنياهو

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي
، نقلا عن مسؤول أميركي كبير، أن ضغوطا مكثفة مورست على الرئيس الأميركي دونالد ترامب
خلال الأسابيع الماضية بهدف دفعه إلى إعلان دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
.
وأوضح المسؤول أن هذه الضغوط جاءت من الدائرة المقربة للرئيس الأميركي، بما في ذلك مستشاروه ومساعدوه، ومن خلال محادثات خاصة، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد فترة اطلع فيها ترامب
على رسائل من جهات مختلفة داخل النظام السياسي الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن العديد من المستشارين عارضوا هذه الخطوة بشدة، محذرين من أنها قد تلحق ضررا سياسيا بالرئيس.
ويرى قطاع واسع في محيط ترامب أن قرار الدعم كان خطأ، إذ بدأ النفور من نتنياهو يتصاعد لدى عناصر عديدة في اليمين الأميركي منذ أن اتضح أن حرب إيران
لم تحقق الأهداف التي وعد بها نتنياهو نفسه، فضلا عن سقوط قتلى من الجنود الأميركيين
.
وأشار هؤلاء إلى أنهم لم يعودوا يتحملون الضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي
"للتدخل في كل قضية تقريبا"، معتقدين في المقام الأول أنه يتحكم بترامب ويتسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في المتاجر.
وفي ما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، أشار المسؤول الأميركي إلى أن الأوساط الحكومية أجرت اتصالات مع شخصيات مقربة من رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، إلى جانب علاقات وثيقة ومباشرة مع نتنياهو وحاشيته.
ورغم السخط المتراكم في واشنطن
إزاء بعض قرارات الحكومة الإسرائيلية
، اختار ترامب في النهاية منح نتنياهو الدعم الذي امتنع عن تقديمه له لأشهر. (سكاي نيوز عربية)