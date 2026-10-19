في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.. لافروف في طهران

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يصل الروسي سيرغي لافروف إلى اليوم الاثنين في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في ، في ظل سعي للقيام بدور وسيط لإنهاء النزاع.وأكد الناطق باسم إسماعيل بقائي الزيارة أمس الأحد، قائلا في بيان إن الجانبين سيناقشان "التطورات الإقليمية والدولية".وصرّح لافروف الذي من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية عباس عراقجي، الأحد بأن جهود "تهدف إلى منع عودة حرب واسعة النطاق"، في ظل تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن.وتعود آخر زيارة قام بها لافروف لإيران إلى شباط 2025.وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من إبلاغ نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان مطلع تشرين الأول ، بأن موسكو مستعدة للمساهمة في جهود الوساطة.(أ.ف.ب)