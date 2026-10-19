في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.. لافروف في طهران

يصل وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف إلى إيران
اليوم الاثنين في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط
، في ظل سعي روسيا
للقيام بدور وسيط لإنهاء النزاع.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل بقائي الزيارة أمس الأحد، قائلا في بيان إن الجانبين سيناقشان "التطورات الإقليمية والدولية".
وصرّح لافروف الذي من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، الأحد بأن جهود موسكو
"تهدف إلى منع عودة حرب واسعة النطاق"، في ظل تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن.
وتعود آخر زيارة قام بها لافروف لإيران إلى شباط 2025.
وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان مطلع تشرين الأول ، بأن موسكو مستعدة للمساهمة في جهود الوساطة.(أ.ف.ب)