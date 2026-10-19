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عربي-دولي

مع بداية الاسبوع الثالث.. مواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين تشتعل في مأرب وتعز والجوف

Lebanon 24
19-10-2026 | 01:31
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مع بداية الاسبوع الثالث.. مواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين تشتعل في مأرب وتعز والجوف
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تدخل عملية "فجر اليمن" أسبوعها الثالث مع استمرار المواجهات والمعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، لا سيما في جبهات مأرب وتعز ولحج والجوف، فضلاً عن الحديدة، عقب تحقيق تقدم ملحوظ واستعادة السيطرة على باب المندب. وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت فجر يوم الاثنين 5 تشرين الاول بدء عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات، من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.
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أفادت مصادر ميدانية الاثنين بتجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاومة المحلية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة اخرى في جبهة الشقب جنوب شرقي مدينة تعز.

كما أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي شنت  قصفا عنيفا استهدف قرى الشقب وكحلان والنجادة جنوبي تعز.

وأكدت المصادر الميدانية سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين إثر غارة استهدفتهم في منطقة الزعازع بمديرية الشمايتين جنوبي تعز.

فيما استهدف الطيران مواقع للميليشيات في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.

وفي الساحل الغربي لتعز، أفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي شن غارات على مواقع حوثية في جبل النار شرقي مدينة المخا.

أما في محور ذوباب وباب المندب غربي محافظة تعز، فأفاد مصدر ميداني بتقدم لقوات العمالقة ودرع الوطن وسيطرتهم على تبة العرضي، وسط استمرار المواجهات مع الحوثيين.


هذا وأفادت مصادر من صنعاء وذمار وإب بأن ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات إلى جبهات تعز لتعويض خسائرها البشرية، شملت عناصر من القطاعات الأمنية، آخرهم أفراد شرطة المرور، في مؤشر على استنزاف قواتها المقاتلة.
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