مع بداية الاسبوع الثالث.. مواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين تشتعل في مأرب وتعز والجوف

تدخل عملية "فجر اليمن" أسبوعها الثالث مع استمرار المواجهات والمعارك بين القوات الحكومية وميليشيات ، لا سيما في جبهات مأرب وتعز ولحج والجوف، فضلاً عن الحديدة، عقب تحقيق تقدم ملحوظ واستعادة السيطرة على باب المندب. وكانت القوات الحكومية أعلنت فجر يوم الاثنين 5 تشرين الاول بدء عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات، من أجل استعادة وتحرير العاصمة .

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