تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في الضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم في أعمال العنف

Lebanon 24
19-10-2026 | 02:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في الضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم في أعمال العنف
في الضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم في أعمال العنف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على ثمانية مشتبه بهم في إطار تحقيق في وقائع عنف حدثت في الضفة الغربية في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، بما في ذلك اعتداءات على المصورة الصحفية الأميركية هايدي ليفين ودبلوماسيين أوروبيين في واقعتين منفصلتين.
Advertisement
إلا أن الشرطة لم تحدد في بيانها اليوم الاثنين هوية المشتبه بهم.

اعتداء على مصورة ووفد أوروبي
وصُور مستوطنون إسرائيليون ملثمون يوم الجمعة وهم يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة واشنطن بوست، التي كانت تغطي موسم قطف الزيتون الفلسطيني.

كما عرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم يوم السبت على يد مستوطنين في واقعة أخرى.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء لقطات الاعتداء على الصحافية الأميركية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات.
دوره، كتب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على موقع "إكس" أمس أن ليفين أصيبت "بإصابات خطيرة" من "الهجوم الشرس والجبان". ووصفه بأنه "عمل إرهابي حقير"، قائلاً إن المهاجمين يجب أن يقضوا سنوات في السجن

كما أضاف هوكابي كاتبا: "لقد طالبنا بإجراء تحقيق كامل واعتقال ومحاكمة إلى أقصى حد يسمح به القانون لكل من شارك في هذا".
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 8 مشتبه بهم في أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: هناك إجماع في إسرائيل على إدانة العنف في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تدين بشدة أعمال العنف التي ارتكبها متطرفون بالقرب من قرية قصرة بالضفة
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تدين أعمال العنف في الضفة
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

وزير الخارجية

واشنطن بوست

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الزيتون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-19
Lebanon24
09:55 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
09:04 | 2026-10-19
Lebanon24
09:00 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24