في الضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم في أعمال العنف

أعلنت الشرطة الإسرائيلية
أنها ألقت القبض على ثمانية مشتبه بهم في إطار تحقيق في وقائع عنف حدثت في الضفة الغربية
في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، بما في ذلك اعتداءات على المصورة الصحفية الأميركية هايدي ليفين ودبلوماسيين أوروبيين في واقعتين منفصلتين.
إلا أن الشرطة لم تحدد في بيانها اليوم الاثنين هوية المشتبه بهم.
اعتداء على مصورة ووفد أوروبي
وصُور مستوطنون إسرائيليون ملثمون يوم الجمعة وهم يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة واشنطن بوست
، التي كانت تغطي موسم قطف الزيتون
الفلسطيني.
كما عرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم يوم السبت على يد مستوطنين في واقعة أخرى.
وكان وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو أكد أن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء لقطات الاعتداء على الصحافية الأميركية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات.
دوره، كتب السفير الأميركي لدى إسرائيل
، مايك هاكابي، على موقع "إكس" أمس أن ليفين أصيبت "بإصابات خطيرة" من "الهجوم الشرس والجبان". ووصفه بأنه "عمل إرهابي حقير"، قائلاً إن المهاجمين يجب أن يقضوا سنوات في السجن
كما أضاف هوكابي كاتبا: "لقد طالبنا بإجراء تحقيق كامل واعتقال ومحاكمة إلى أقصى حد يسمح به القانون لكل من شارك في هذا".