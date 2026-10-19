في الضفة الغربية.. إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم في أعمال العنف

أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على ثمانية مشتبه بهم في إطار تحقيق في وقائع عنف حدثت في في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، بما في ذلك اعتداءات على المصورة الصحفية الأميركية هايدي ليفين ودبلوماسيين أوروبيين في واقعتين منفصلتين.

إلا أن الشرطة لم تحدد في بيانها اليوم الاثنين هوية المشتبه بهم.وصُور مستوطنون إسرائيليون ملثمون يوم الجمعة وهم يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة ، التي كانت تغطي موسم قطف الفلسطيني.كما عرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم يوم السبت على يد مستوطنين في واقعة أخرى.وكان الأميركي ماركو روبيو أكد أن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء لقطات الاعتداء على الصحافية الأميركية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات.دوره، كتب السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، على موقع "إكس" أمس أن ليفين أصيبت "بإصابات خطيرة" من "الهجوم الشرس والجبان". ووصفه بأنه "عمل إرهابي حقير"، قائلاً إن المهاجمين يجب أن يقضوا سنوات في السجنكما أضاف هوكابي كاتبا: "لقد طالبنا بإجراء تحقيق كامل واعتقال ومحاكمة إلى أقصى حد يسمح به القانون لكل من شارك في هذا".