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عربي-دولي

سجال في الجزائر على خلفية مقترح لتعديل دوام العمل

Lebanon 24
19-10-2026 | 02:35
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سجال في الجزائر على خلفية مقترح لتعديل دوام العمل
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تعالت بعض الأصوات في الجزائر داعية إلى تعديل دوام العمل، من السابعة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف، تخفيفا للازدحام المروري.
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فيما لاقى المقترح الذي نادت به شخصيات وجمعيات مثل الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك ورئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وغيرها ترحيبا من قبل البعض. في حين عارضه آخرون بحجة أنه يجعل الموظف يركض وراء ضغوط الوظائف دون اعتبار لاحتياجاته النفسية.
ازدواجية النشاط المهني
وحول تعديل ساعات العمل وازدواجية النشاط المهني، أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريز، أن المقترح الذي تقدمت به الفيدرالية، والمتعلق بتعديل ساعات الدوام لتصبح من السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف بعد الظهر، إلى جانب إعادة النظر في قانون العمل بما يسمح بممارسة نشاط مهني ربحي ثانٍ بعد انتهاء الدوام "يأتي استجابةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأسرة الجزائرية".

كما أضاف في تصريحات ل "العربية.نت/الحدث.نت" قائلا: "تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والتضخم، وهي ظواهر مست العديد من دول العالم، جعلت من الضروري التفكير في آليات تسمح للمواطن بتحسين دخله ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة".

كذلك رأى حريز أن "المردودية والإنتاجية هما المعياران الحقيقيان لتقييم أداء العامل، وليس عدد الساعات التي يقضيها داخل مكان العمل".

"توازن أفضل"
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الفدرالية أن "تقليص ساعات الدوام يمكن أن يسهم في تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والأسرية، لا سيما بالنسبة للمرأة العاملة التي تتحمل، في كثير من الحالات، مسؤوليات مزدوجة بين متطلبات الوظيفة وأعباء البيت ورعاية الأبناء، بما يساعد على تعزيز الاستقرار والتماسك الأسريين".

وفي هذا السياق، دعا حريز وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى "إعادة النظر في قانون العمل، وعرض التعديلات المقترحة على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والمصادقة عليها، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ حقوق العمال ومصالحهم".

تحديات التكيف الاجتماعي
بدوره اعتبر المختص في علم الاجتماع عبد الحفيظ صندوقي أن "المقترح قد يشكل فرصة لإعادة تنظيم الحياة اليومية للجزائريين، وتحقيق توازن أفضل بين الالتزامات المهنية والحياة الشخصية، شريطة أن يراعي خصوصية المجتمع الجزائري واحتياجات مختلف الفئات".

كما أوضح المتحدث ل "العربية.نت/الحدث.نت أن "من أبرز إيجابيات هذا النظام المساهمة في تخفيف الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، وتقليص الوقت الضائع في التنقل، فضلًا عن تمكين الموظفين من استغلال الفترة المسائية في ممارسة الرياضة والهوايات، ومتابعة التكوين والدراسة، وقضاء المشاغل الإدارية والعائلية".

كذلك، رأى أنه قد يتيح للبعض، "فرصة ممارسة نشاط مهني إضافي أو إطلاق مشاريع صغيرة، بما يعزز دخل الأسرة، بشرط احترام قوانين العمل وضمان فترات الراحة".
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