عمر الحلبي.. من هو المستشار الجديد للشؤون الاقتصادية لدى الرئاسة السورية؟

أصدر الرئيس السوري أحمد ، مرسوما بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي.

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ونص المرسوم أيضا على إضافة الحلبي إلى عضوية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مع إبقاء بقية أعضاء مجلس إدارة الصندوق السيادي، المشكل بموجب مرسوم صدر عام 2025، دون تعديل.يمتلك الحلبي خبرة مهنية تتجاوز عشرين عاما في العمل مع الحكومات والمؤسسات السيادية والقطاع الخاص في والأسواق الدولية، شملت السياسات الاقتصادية وبناء المؤسسات والاستثمار السيادي.وشغل سابقا منصب شريك ورئيس الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "كي بي إم جي" (KPMG)، وعمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أمضى نحو عقد في شركة "جونسون كنترولز"، تولى خلاله مسؤوليات قيادية في الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالشرق الأوسط.وتشمل خبراته التنمية الصناعية والتجارة والاستثمار وسياسات سوق العمل وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التمويل والتقييم الاقتصادي والمالي وهيكلة الصفقات وتطوير الأدوات الاستثمارية.ويحمل الحلبي بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال بمرتبة امتياز من كلية "آي إي" للأعمال في ، كما درس تحليل السياسات العامة في كلية للاقتصاد والعلوم السياسية، وتابع برامج تنفيذية في مؤسسات أكاديمية، بينها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية هارفارد للأعمال. (روسيا اليوم)