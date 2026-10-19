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عربي-دولي

عمر الحلبي.. من هو المستشار الجديد للشؤون الاقتصادية لدى الرئاسة السورية؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 02:59
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عمر الحلبي.. من هو المستشار الجديد للشؤون الاقتصادية لدى الرئاسة السورية؟
عمر الحلبي.. من هو المستشار الجديد للشؤون الاقتصادية لدى الرئاسة السورية؟ photos 0
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أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي. 
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ونص المرسوم أيضا على إضافة الحلبي إلى عضوية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مع إبقاء بقية أعضاء مجلس إدارة الصندوق السيادي، المشكل بموجب مرسوم صدر عام 2025، دون تعديل.

من هو عمر الحلبي؟

يمتلك الحلبي خبرة مهنية تتجاوز عشرين عاما في العمل مع الحكومات والمؤسسات السيادية والقطاع الخاص في الشرق الأوسط والأسواق الدولية، شملت السياسات الاقتصادية وبناء المؤسسات والاستثمار السيادي.

وشغل سابقا منصب شريك ورئيس الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "كي بي إم جي" (KPMG)، وعمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أمضى نحو عقد في شركة "جونسون كنترولز"، تولى خلاله مسؤوليات قيادية في الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالشرق الأوسط.

وتشمل خبراته التنمية الصناعية والتجارة والاستثمار وسياسات سوق العمل وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التمويل والتقييم الاقتصادي والمالي وهيكلة الصفقات وتطوير الأدوات الاستثمارية.

ويحمل الحلبي بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال بمرتبة امتياز من كلية "آي إي" للأعمال في مدريد، كما درس تحليل السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وتابع برامج تنفيذية في مؤسسات أكاديمية، بينها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية هارفارد للأعمال. (روسيا اليوم) 
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