في 3 ممرات.. تحذير مصري من قرصنة وخطف سفن

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وأكد الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين وممثل لعمال النقل في مصر أن الهيئة شددت على ضرورة البحارة بالابتعاد قدر الإمكان عن المناطق عالية الخطورة وبؤر النزاعات المسلحة، تجنباً للتعرض لتهديدات قد تطال حياتهم أو سلامة السفن التي يعملون على متنها. أصدرت الهيئة لسلامة الملاحة البحرية تحذيراً عاجلاً إلى نقابة الضباط البحريين، يوجه بتشديد الإجراءات الاحترازية وتدابير أمن الملاحة لحماية أرواح البحارة المصريين، في أعقاب أنباء عن تعرض سفن تجارية لمخاطر أمنية واختطاف عدد من البحارة.وأكد الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين وممثل لعمال النقل في مصر أن الهيئة شددت على ضرورة البحارة بالابتعاد قدر الإمكان عن المناطق عالية الخطورة وبؤر النزاعات المسلحة، تجنباً للتعرض لتهديدات قد تطال حياتهم أو سلامة السفن التي يعملون على متنها.

كما أشار رئيس النقابة في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت إلى أن التوجيهات الرسمية ألزمت جميع السفن وأطقمها بالتطبيق الكامل للتدابير الاحترازية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والالتزام التام بالمدونة الدولية لأمن السفن، فضلاً عن اتفاقية العمل البحري التي تحفظ حقوق البحارة وتضمن سلامتهم أثناء تأدية مهامهم. وحذر من أن أي تقصير في اتخاذ التدابير الوقائية قبل الإبحار أو أثنائه قد يرتّب تبعات ومسؤوليات قانونية بحسب ظروف كل واقعة.



أما عن المناطق والممرات التي تصنف بالخطرة ملاحياً، فأوضح الشاذلي أن هناك ثلاث مناطق في العالم حالياً يصنفها الاتحاد الدولي كمناطق عمليات حربية، وهو ما يمنح البحارة المدنيين حقوقاً وتعويضات مباشرة لحمايتهم، وفي مقدمتها منطقة العربي ومضيق هرمز وخليج ، حيث يستحق البحار فيها مكافأة أجر بنسبة 100%، مع حقه في الرفض الفوري للإبحار وترحيله على نفقة مالك السفينة إلى بلاده بالإضافة إلى راتب شهرين.

كما أضاف أن المنطقة الثانية تشمل جنوب وباب المندب والساحل اليمني، وتتضمن الحقوق فيها مضاعفة تعويضات الوفاة والعجز ومكافأة أجر كاملة مع تطبيق المستوى الأمني الثالث، وهو أعلى وأقصى درجات التأمين الحذر وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق، حيث يُعلن عند وجود خطر وشيك أو مؤكد بوقوع حادث أمني أو هجوم مسلح إرهابي.