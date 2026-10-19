هجمات واعتقالات وإخطارات هدم.. تصعيد إسرائيليّ في الضفة الغربية!

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي
ومستوطنين، تزامناً مع اعتداءات استهدفت مزارعين خلال موسم قطف الزيتون
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واندلعت مواجهات في قريتي قريوت وبورين جنوب نابلس، بعدما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز
المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه فلسطينيين تصدوا للهجمات.
وفي غرب رام الله
، هاجم مستوطنون، بمساندة قوات إسرائيلية، منطقة المزار في بلدة دير أبو مشعل
، في محاولة لمنع المزارعين من قطف الزيتون.
وفي محافظة جنين
، سلّم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أكثر من 20 إخطاراً بهدم منشآت زراعية وتجارية، كما طرد مزارعين من أراضيهم في قرية العرقة غرب المدينة، ومنعهم من جني محصول الزيتون.
وفي سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينياً من مدينة طولكرم
وبلدة عنبتا، بينهم 7 أسرى محررين، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين وعدد من المتضامنين الأجانب عقب هجوم شنه مستوطنون على منزل في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل
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