هجمات واعتقالات وإخطارات هدم.. تصعيد إسرائيليّ في الضفة الغربية!

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شهدت مناطق متفرقة من مواجهات بين فلسطينيين وقوات من الجيش ومستوطنين، تزامناً مع اعتداءات استهدفت مزارعين خلال موسم قطف .واندلعت مواجهات في قريتي قريوت وبورين جنوب نابلس، بعدما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه فلسطينيين تصدوا للهجمات.وفي غرب ، هاجم مستوطنون، بمساندة قوات إسرائيلية، منطقة المزار في بلدة دير ، في محاولة لمنع المزارعين من قطف الزيتون.وفي ، سلّم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أكثر من 20 إخطاراً بهدم منشآت زراعية وتجارية، كما طرد مزارعين من أراضيهم في قرية العرقة غرب المدينة، ومنعهم من جني محصول الزيتون.وفي سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينياً من مدينة وبلدة عنبتا، بينهم 7 أسرى محررين، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين وعدد من المتضامنين الأجانب عقب هجوم شنه مستوطنون على منزل في منطقة مسافر يطا جنوب .