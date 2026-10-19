قتلى وجرحى بقصف صاروخي حوثي استهدف معسكرًا للقوات الحكومية في شبوة

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قُتل وأُصيب عدد من أفراد القوات الحكومية اليمنية، اليوم الاثنين، جراء قصف صاروخي شنّته جماعة الحوثي على معسكر العلم في محافظة شبوة، شرقي اليمن.
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ونقلت مصادر عسكرية أن الحوثيين استهدفوا المعسكر الواقع شرق مدينة عتق، عاصمة المحافظة، بالصواريخ، أثناء تجمّع الجنود في ساعات الصباح.
وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، نُقلوا إلى مستشفيات المحافظة لتلقّي العلاج، مشيرةً إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا لم تُحدَّد بعد.