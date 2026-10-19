فيديو لسائحة في باريس... احتست القهوة بهدوء تام بينما أعمال الشغب خلفها!

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Una turista rusa que estaba de vacaciones en Francia publicó este video en redes sociales en el que se le ve tranquilamente disfrutando de una tarde parisina mientras al fondo reinaba el caos, dice que solo le dieron la visa por una semana así que decidió aprovechar al máximo. https://t.co/voA7gWv1z7— Guillo (@codiguillos) October 18, 2026
Una turista rusa que estaba de vacaciones en Francia publicó este video en redes sociales en el que se le ve tranquilamente disfrutando de una tarde parisina mientras al fondo reinaba el caos, dice que solo le dieron la visa por una semana así que decidió aprovechar al máximo. https://t.co/voA7gWv1z7