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عربي-دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بفقدان السيطرة على أعمال الشغب ويقدّم استقالته وماكرون يرفضها

Lebanon 24
19-10-2026 | 05:13
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وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بفقدان السيطرة على أعمال الشغب ويقدّم استقالته وماكرون يرفضها
وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بفقدان السيطرة على أعمال الشغب ويقدّم استقالته وماكرون يرفضها photos 0
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أقرّ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن أعداد عناصر الشرطة لم تكن متناسبة مع حجم الحشود التي اجتاحت الشوارع.

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وقال نونيز، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، إن السلطات لم تعد قادرة على الادعاء بأنها تسيطر على الوضع، في ظل ما شهدته بعض المدن الكبرى من أعمال نهب طالت مئات المتاجر، مضيفًا أنه لا يمكن تجاهل حجم الأضرار التي لحقت بأصحاب المحال التجارية.

وتحمّل الوزير المسؤولية الكاملة عن الأحداث، وقدم استقالته على خلفية ما جرى، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض قبولها.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

مانويل ماكرون

وزير الداخلية

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