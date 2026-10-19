وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بفقدان السيطرة على أعمال الشغب ويقدّم استقالته وماكرون يرفضها

أقرّ الفرنسي، ، بأن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن أعداد عناصر الشرطة لم تكن متناسبة مع حجم الحشود التي اجتاحت الشوارع.

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وقال نونيز، في مقابلة مع إذاعة "فرانس "، إن السلطات لم تعد قادرة على الادعاء بأنها تسيطر على الوضع، في ظل ما شهدته بعض المدن الكبرى من أعمال نهب طالت مئات المتاجر، مضيفًا أنه لا يمكن تجاهل حجم الأضرار التي لحقت بأصحاب المحال التجارية.

وتحمّل الوزير المسؤولية الكاملة عن الأحداث، وقدم استقالته على خلفية ما جرى، إلا أن رفض قبولها.