شحنة غاز قطرية تسلك مسارًا نادرًا لإيصال الإمدادات إلى أوروبا

تسلك ناقلة محمّلة بشحنة من الطبيعي المسال مسارًا شماليًا عبر ، في خطوة قد تسرّع وصول الإمدادات إلى العملاء ، رغم المخاطر الأمنية في مياه البحر الأحمر المعرّضة لهجمات الحوثيين.

وبحسب بيانات تتبّع السفن التي جمعتها وكالة " "، فإن الناقلة التي حمّلت شحنة من الغاز المسال في قطر خلال آب 2026، تحدّد وجهةً لرحلتها المقبلة.

وترتبط شركة "أورلين" البولندية بعقد توريد طويل الأجل مع شركة "قطر للطاقة"، إلا أن الشحنات بموجب العقد توقفت عقب تعرّض منشأة "رأس لفان" الضخمة التابعة للشركة لهجمات بطائرات مسيّرة في آذار 2026.