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عربي-دولي

شحنة غاز قطرية تسلك مسارًا نادرًا لإيصال الإمدادات إلى أوروبا

Lebanon 24
19-10-2026 | 05:29
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شحنة غاز قطرية تسلك مسارًا نادرًا لإيصال الإمدادات إلى أوروبا
شحنة غاز قطرية تسلك مسارًا نادرًا لإيصال الإمدادات إلى أوروبا photos 0
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تسلك ناقلة محمّلة بشحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري مسارًا شماليًا عبر البحر الأحمر، في خطوة قد تسرّع وصول الإمدادات إلى العملاء الأوروبيين، رغم المخاطر الأمنية في مياه البحر الأحمر المعرّضة لهجمات الحوثيين.

وبحسب بيانات تتبّع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرغ"، فإن الناقلة التي حمّلت شحنة من الغاز المسال في قطر خلال آب 2026، تحدّد بولندا وجهةً لرحلتها المقبلة.

وترتبط شركة "أورلين" البولندية بعقد توريد طويل الأجل مع شركة "قطر للطاقة"، إلا أن الشحنات بموجب العقد توقفت عقب تعرّض منشأة "رأس لفان" الضخمة التابعة للشركة لهجمات بطائرات مسيّرة في آذار 2026.

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