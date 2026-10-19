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عربي-دولي

فرنسا.. السترات الصفراء تستعد للاحتجاج والسلطات تحظر التجمعات في مرسيليا

Lebanon 24
19-10-2026 | 05:38
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فرنسا.. السترات الصفراء تستعد للاحتجاج والسلطات تحظر التجمعات في مرسيليا
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أعلنت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التعبئة مجدداً السبت المقبل، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وسط استنفار أمني وتشديد الإجراءات في عدد من المدن، عقب موجة من أعمال الشغب والنهب التي رافقت التظاهرات الأخيرة.

 
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ونشرت "تنسيقية السترات الصفراء"، عبر موقعها الإلكتروني "17octobregiletjaune.net"، خريطة للتحركات المرتقبة في 24 تشرين الأول، تتضمن عشرات الفعاليات المقررة في مختلف أنحاء البلاد.

 

وقال بنجامان بال، المسؤول عن إدارة الموقع، لوكالة "فرانس برس"، إن "هناك بوضوح زخماً هائلاً للمطالبة بفصل ثانٍ من التحركات"، في إشارة إلى اتساع الدعوات لاستئناف الاحتجاجات.

 

وفي موازاة ذلك، فرضت السلطات في مدينة مرسيليا، جنوبي فرنسا، حظراً على التجمعات والتظاهرات، الاثنين، من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها المدينة على هامش احتجاجات السبت الماضي.

 

ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز مرسيليا بعد ظهر الاثنين، بعدما وجّه رئيس بلدية المدينة، اليساري بونوا بايان، انتقادات حادة لطريقة إدارة العمليات الأمنية، مشيراً إلى نقص في أعداد العناصر المنتشرين ميدانياً.

 

وكانت الاحتجاجات التي اندلعت قبل نحو أسبوع، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، قد شهدت تصعيداً في عدد من المدن الفرنسية، بعدما خرجت بعض التحركات عن السيطرة، في واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عقود.

 

وعلى الرغم من مشاركة مئات الآلاف في مسيرات سلمية في عشرات المدن، عمدت مجموعات عنيفة إلى استهداف مبانٍ عامة ونهب متاجر فاخرة ومحال تجارية، فضلاً عن مهاجمة مركبات وأفراد من الشرطة.

 

وأقرّ نونييز، الاثنين، بأن الشرطة "فقدت السيطرة" في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت بالتزامن مع احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، في اعتراف يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الفرنسية مع تجدد الدعوات إلى التظاهر.

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