تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صفقة مُحتملة... ماذا يجري بين الأمير هاري وجيف بيزوس؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 06:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صفقة مُحتملة... ماذا يجري بين الأمير هاري وجيف بيزوس؟
صفقة مُحتملة... ماذا يجري بين الأمير هاري وجيف بيزوس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتداول تقارير إعلامية أنباء عن احتمال دخول شركة "أمازون"، التابعة للملياردير جيف بيزوس، في شراكة لدعم دورة ألعاب "إنفيكتوس" المقرّر إقامتها في برمنغهام عام 2027، والتي أسسها الأمير هاري لدعم الجنود والمحاربين القدامى المصابين والمرضى.
Advertisement

وبحسب التقارير، قد تتضمن الصفقة استثماراً يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، في وقت تواجه فيه البطولة تحديات تتعلق بالرعاية، عقب إعلان شركة "بوينغ" عن إنسحابها من دعم الحدث، الذي ترعاه منذ عام 2018.

وأثارت الأنباء تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الأمير هاري وبيزوس، خصوصاً مع اختلاف مواقفهما في بعض القضايا العامة، فيما نقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر مطلع أن الشراكة المحتملة قد تمنح البطولة دفعة مالية مهمة، مشيراً إلى اهتمام "أمازون" بالمشاركة ودعم المحاربين القدامى. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: وافقنا على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بتكلفة 2.68 مليار دولار لتطوير الدفاع الجوي
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الموافقة على صفقة محتملة لبيع إيطاليا أنظمة توجيه من طراز "APKWS-II" وعتادًا مرتبطًا بها بقيمة تقديرية تبلغ 364 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ألغى الأمير هاري حفل عيد ميلاده من أجل كيت ميدلتون؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري وميغان ماركل يعودان للاستقرار النهائي في بريطانيا
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

جيف بيزوس

ارم نيوز

برمنغهام

القضايا

بوينغ

العلا

طولة

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-19
Lebanon24
09:55 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
09:04 | 2026-10-19
Lebanon24
09:00 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24