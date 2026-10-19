صفقة مُحتملة... ماذا يجري بين الأمير هاري وجيف بيزوس؟

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تتداول تقارير إعلامية أنباء عن احتمال دخول شركة "أمازون"، التابعة للملياردير ، في شراكة لدعم دورة ألعاب "إنفيكتوس" المقرّر إقامتها في عام 2027، والتي أسسها الأمير هاري لدعم الجنود والمحاربين القدامى المصابين والمرضى.وبحسب التقارير، قد تتضمن الصفقة استثماراً يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، في وقت تواجه فيه البطولة تحديات تتعلق بالرعاية، عقب إعلان شركة " " عن إنسحابها من دعم الحدث، الذي ترعاه منذ عام 2018.وأثارت الأنباء تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الأمير هاري وبيزوس، خصوصاً مع اختلاف مواقفهما في بعض العامة، فيما نقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر مطلع أن الشراكة المحتملة قد تمنح البطولة دفعة مالية مهمة، مشيراً إلى اهتمام "أمازون" بالمشاركة ودعم المحاربين القدامى. (ارم نيوز)