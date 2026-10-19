زيلينسكي: روسيا تضرب منشآت الطاقة الأوكرانية و550 ألف أسرة بلا كهرباء

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن كييف لم تتلقَّ مجدداً أي إنذار مبكر من حلفائها، في وقت شنت فيه روسيا هجمات ليلية بصواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت قطاع الطاقة وبنى تحتية أخرى.
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وقال زيلينسكي، في منشور عبر "تيليغرام"، إن روسيا أطلقت 16 صاروخاً باليستياً وأكثر من 200 طائرة مسيّرة، من بينها مسيّرات "شاهد" المزودة بمحركات نفاثة، وفق ما نقلته "رويترز".
وأشار إلى أن الهجمات ألحقت أضراراً بأكثر من 10 منشآت للطاقة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 550 ألف أسرة.
وتستعين أوكرانيا بنظام إنذار مبكر أميركي متطور لمساعدتها على رصد الصواريخ الباليستية الروسية السريعة والتصدي لها أو الاستعداد لسقوطها.