زيلينسكي: روسيا تضرب منشآت الطاقة الأوكرانية و550 ألف أسرة بلا كهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني ، الإثنين، أن لم تتلقَّ مجدداً أي إنذار مبكر من حلفائها، في وقت شنت فيه هجمات ليلية بصواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت قطاع الطاقة وبنى تحتية أخرى.

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وقال ، في منشور عبر "تيليغرام"، إن روسيا أطلقت 16 صاروخاً باليستياً وأكثر من 200 طائرة مسيّرة، من بينها مسيّرات "شاهد" المزودة بمحركات نفاثة، وفق ما نقلته " ".

وأشار إلى أن الهجمات ألحقت أضراراً بأكثر من 10 منشآت للطاقة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 550 ألف أسرة.

وتستعين بنظام إنذار مبكر أميركي متطور لمساعدتها على رصد الصواريخ الباليستية الروسية السريعة والتصدي لها أو الاستعداد لسقوطها.