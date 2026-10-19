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عربي-دولي

محافظ عدن يعلن ضبط مطلوبين أمنياً وتفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين

Lebanon 24
19-10-2026 | 08:14
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محافظ عدن يعلن ضبط مطلوبين أمنياً وتفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين
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أعلن وزير الدولة ومحافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الاثنين، ضبط مطلوبين أمنياً كانوا متوارين منذ سنوات في مرتفعات جبال شمسان المحيطة بالمدينة، وتفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثي، ضمن عمليات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة اليمنية المؤقتة.

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وأوضح شيخ، خلال مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات التفتيش والتمشيط في المناطق الجبلية، لملاحقة العناصر المطلوبة ورصد تحركات الخلايا الإرهابية، وإحباط مخططات تستهدف الأمن، بينها عمليات اغتيال ومراقبة التحركات الأمنية.

وأشار إلى أن عمليات الضبط نُفذت وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكداً استمرار الجهود الأمنية لملاحقة المتورطين ومنع تهديد سلامة المواطنين والسكينة العامة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى تعزيز اليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، بما يسهم في الحد من التهديدات الأمنية.

كما شدد على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية في قضايا المتهمين بالانتماء إلى الخلايا الحوثية والتخابر، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي ذات الصلة، بما فيها أحكام الإعدام بحق من تثبت إدانتهم وفقاً للقانون.

وأكد شيخ أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع سيستمر لملاحقة العناصر المطلوبة وإحباط المخططات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في عدن.

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