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عربي-دولي

جلسة سرّية... مجلس النواب المصريّ يُناقش تفويض الجيش بمهمة لدعم السعودية

Lebanon 24
19-10-2026 | 08:17
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جلسة سرّية... مجلس النواب المصريّ يُناقش تفويض الجيش بمهمة لدعم السعودية
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يواصل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته السرية لمناقشة تفويض القوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية.
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وتشترط المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، موافقة ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
 
وتعقد الجلسة السرية العاجلة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، طبقًا للمادة 152 من الدستور.

وكشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت النهائي على تفويض القيادة السياسية لإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهمة دفاعية، لإتاحة مزيد من الوقت أمام النواب لمناقشة الأمر والتعبير عن آرائهم، في ظل تجاوز عدد النواب المتقدمين بطلبات للكلمة 140 نائبًا.

وأوضح بكري أن كثافة طلبات الكلمة دفعت رئاسة المجلس إلى تمديد جلسات المناقشة حتى يوم الثلاثاء، بما يتيح لجميع النواب الراغبين في الحديث فرصة التعبير عن مواقفهم.

وأكد أن جدول الأعمال يتضمن إجراء التصويت المباشر عقب انتهاء المناقشات يوم الثلاثاء، على أن يُرفع القرار بعد ذلك إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم استنادًا إلى التفويض والغطاء الدستوري والبرلماني.

وشدد بكري على أن المهمة المرتقبة ذات طبيعة دفاعية محددة، موضحًا أن موافقة البرلمان تتعلق بمهمة داخل الأراضي السعودية، وليس خارجها، في إطار دعم مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها القومي. (روسيا اليوم)
 
 
 
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