تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل يُعقد لقاء بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة "أبيك"؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 08:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يُعقد لقاء بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة أبيك؟
هل يُعقد لقاء بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة أبيك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم، أنّ عقد لقاء بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في تشرين الثاني"طُرح للنقاش"، لكنه استبعد التوصل لأي اتفاق نهائي بشأن أوكرانيا من دون مشاركة كييف.
Advertisement

وذكرت صحيفة" وول ستريت جورنال "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ عقد اجتماع لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، على هامش قمة أبيك المقررة في شينزن يومي 18 و19 تشرين الثاني.

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف :"نظرا إلى احتمال مشاركة الرؤساء الثلاثة في القمة بالصين، فقد جرى بالفعل التطرق إلى احتمال عقد مثل هذا اللقاء".

 أضاف: "أي جدول أعمال لم يُطرح، ولم تُناقش كذلك أي تفاصيل حول الاجتماع".

ورأى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في أوكرانيا "من دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم أمر مستحيل".

من جهة أخرى، بدا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحفظا عندما سُئل  خلال زيارة إلى سمرقند في أوزبكستان، عن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع.

وقال: "لا أعرف ما إن كان الأمر قد حُسم".
مواضيع ذات صلة
الكرملين: اجتماع بوتين وترامب وشي على هامش قمة أبيك في تشرين الثاني فكرة مثيرة للاهتمام
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلص خلال زيارته إلى موسكو إلى إمكانية إعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية لعقد قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف وفيدان يعقدان لقاء على هامش قمة "سيكا" في باكو
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين "أمر مستحيل"
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-10-20
Lebanon24
04:39 | 2026-10-20
Lebanon24
04:33 | 2026-10-20
Lebanon24
04:21 | 2026-10-20
Lebanon24
04:06 | 2026-10-20
Lebanon24
03:53 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24