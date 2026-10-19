هل يُعقد لقاء بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة "أبيك"؟

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أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم، أنّ عقد لقاء بين رؤساء وروسيا والصين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في تشرين الثاني"طُرح للنقاش"، لكنه استبعد التوصل لأي اتفاق نهائي بشأن من دون مشاركة كييف.وذكرت صحيفة" وول ستريت جورنال "أن اقترح على نظيريه الأميركي والصيني شي جينبينغ عقد اجتماع لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، على هامش قمة أبيك المقررة في شينزن يومي 18 و19 تشرين الثاني.وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف :"نظرا إلى احتمال مشاركة الرؤساء الثلاثة في القمة بالصين، فقد جرى بالفعل التطرق إلى احتمال عقد مثل هذا اللقاء".أضاف: "أي جدول أعمال لم يُطرح، ولم تُناقش كذلك أي تفاصيل حول الاجتماع".ورأى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في أوكرانيا "من دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم أمر مستحيل".من جهة أخرى، بدا الأميركي ماركو روبيو متحفظا عندما سُئل خلال زيارة إلى سمرقند في أوزبكستان، عن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع.وقال: "لا أعرف ما إن كان الأمر قد حُسم".