إيران تعتقل 39 شخصاً في قزوين بتهم التخريب وقتل عناصر أمنية

أعلنت اعتقال 39 شخصاً في محافظة شمال البلاد، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة خلال الاضطرابات التي شهدتها في كانون الأول 2025 وكانون الثاني 2026، فيما يُتهم 10 منهم بقتل عناصر من قوات حفظ الأمن.

Advertisement



وذكرت في قزوين، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن توقيف المشتبه بهم جاء بعد تحديد هوياتهم بمساعدة بلاغات من المواطنين، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى ثماني مجموعات منظمة، ووصفتهم بأنهم مرتبطون بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب البيان، شارك الموقوفون في أعمال تخريب طالت منازل ومتاجر كبرى ومصارف ومركبات عامة وخاصة، إضافة إلى استهداف محطة وقود في بابائي ونهب متاجر ومبانٍ حكومية.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الأعمال تسببت بأضرار مادية وأثارت حالة من انعدام الأمن بين السكان، لافتة إلى أن 10 من المعتقلين متهمون بقتل عناصر من قوات حفظ الأمن أثناء محاولتهم، وفق الرواية الرسمية، منع إحراق محطة الوقود وحماية الممتلكات العامة ومركبات المواطنين.

كما أعلنت الاستخبارات ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والمشروبات الكحولية خلال العملية.

ولم يكشف البيان عن هويات المعتقلين أو تفاصيل الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم، فيما تبقى الاتهامات الواردة فيه منسوبة إلى السلطات .