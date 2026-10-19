لافروف في طهران لبحث التطورات الإقليمية وسط تعثّر المفاوضات بين واشنطن وإيران

وصل لافروف إلى ، الاثنين، في أول زيارة له إلى منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، في وقت تسعى فيه إلى لعب دور الوساطة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.

وأفادت وكالات أنباء روسية، نقلًا عن وكالة "فرانس برس"، بأن لافروف وصل إلى العاصمة قادمًا من البحرين، على أن يلتقي الرئيس مسعود بيزشكيان، ويجري محادثات مع نظيره عباس عراقجي.

وكان المتحدث باسم إسماعيل بقائي قد أعلن، الأحد، أن المباحثات ستتناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما أكد لافروف أن التحركات الروسية تهدف إلى الحيلولة دون العودة إلى حرب واسعة النطاق.