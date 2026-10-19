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عربي-دولي

لافروف في طهران لبحث التطورات الإقليمية وسط تعثّر المفاوضات بين واشنطن وإيران

Lebanon 24
19-10-2026 | 09:11
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لافروف في طهران لبحث التطورات الإقليمية وسط تعثّر المفاوضات بين واشنطن وإيران
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، الاثنين، في أول زيارة له إلى إيران منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، في وقت تسعى فيه موسكو إلى لعب دور الوساطة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.

وأفادت وكالات أنباء روسية، نقلًا عن وكالة "فرانس برس"، بأن لافروف وصل إلى العاصمة الإيرانية قادمًا من البحرين، على أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ويجري محادثات مع نظيره عباس عراقجي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن، الأحد، أن المباحثات ستتناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما أكد لافروف أن التحركات الروسية تهدف إلى الحيلولة دون العودة إلى حرب واسعة النطاق.


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