مباحثات سعودية إماراتية لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون المشترك

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء تناول أيضًا العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
وتأتي المباحثات السعودية الإماراتية بعد لقاء جمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ونائب الرئيس الشيخ منصور بن زايد، حيث بحثوا آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة.