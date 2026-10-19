مباحثات سعودية إماراتية لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ بن زايد، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة أنباء أن اللقاء تناول أيضًا العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتأتي المباحثات بعد لقاء جمع السعودي الأمير خالد ، بالرئيس الإماراتي بن زايد، ونائب الرئيس الشيخ منصور بن زايد، حيث بحثوا آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة.