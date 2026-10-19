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عربي-دولي

محمد بن زايد يستقبل ماكرون في الإمارات بزيارة رسمية ومراسم استقبال حافلة

Lebanon 24
19-10-2026 | 10:57
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محمد بن زايد يستقبل ماكرون في الإمارات بزيارة رسمية ومراسم استقبال حافلة
محمد بن زايد يستقبل ماكرون في الإمارات بزيارة رسمية ومراسم استقبال حافلة photos 0
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استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية.

وأُقيمت لماكرون مراسم استقبال رسمية في المطار، تخلّلها عزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والفرنسي، فيما أدّت مجموعة من حرس الشرف التحية.

وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين.

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