محمد بن زايد يستقبل ماكرون في الإمارات بزيارة رسمية ومراسم استقبال حافلة

استقبل رئيس بن زايد آل ، الإثنين، ، الذي وصل إلى في زيارة رسمية.

وأُقيمت لماكرون مراسم استقبال رسمية في ، تخلّلها عزف النشيدين الوطنيين والفرنسي، فيما أدّت مجموعة من حرس الشرف التحية.

وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين.