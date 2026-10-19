البابا ليو يتحرك بين بوتين وزيلينسكي.. ماذا طلب منهما؟

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دعا البابا ليو وأوكرانيا إلى التعاون لتأمين وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة أوليشكي ، الخاضعة للسيطرة الروسية منذ شباط 2022، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية فيها.وأوضح الفاتيكان، في بيان نقلته وكالة " "، أن البابا أجرى اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب خلاله عن أمله في تعاون الطرفين لإيصال المساعدات وإجلاء المدنيين الراغبين في المغادرة بصورة طوعية وآمنة.ويأتي الاتصال بعدما تحدث البابا، الجمعة، مع ، مطالباً بوقف إطلاق النار لتسهيل دخول المساعدات إلى البلدة.وكان قد أعلن موافقة على التعاون مع البابا لتنظيم إيصال الإمدادات إلى أوليشكي، من دون الإشارة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار.ولم يصدر عن زيلينسكي أي تعليق بشأن الاتصال حتى الآن.