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عربي-دولي

البابا ليو يتحرك بين بوتين وزيلينسكي.. ماذا طلب منهما؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:52
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البابا ليو يتحرك بين بوتين وزيلينسكي.. ماذا طلب منهما؟
البابا ليو يتحرك بين بوتين وزيلينسكي.. ماذا طلب منهما؟ photos 0
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دعا البابا ليو روسيا وأوكرانيا إلى التعاون لتأمين وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة أوليشكي الأوكرانية، الخاضعة للسيطرة الروسية منذ شباط 2022، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية فيها.
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وأوضح الفاتيكان، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن البابا أجرى اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب خلاله عن أمله في تعاون الطرفين لإيصال المساعدات وإجلاء المدنيين الراغبين في المغادرة بصورة طوعية وآمنة.

ويأتي الاتصال بعدما تحدث البابا، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالباً بوقف إطلاق النار لتسهيل دخول المساعدات إلى البلدة.

وكان الكرملين قد أعلن موافقة بوتين على التعاون مع البابا لتنظيم إيصال الإمدادات إلى أوليشكي، من دون الإشارة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار.

ولم يصدر عن زيلينسكي أي تعليق بشأن الاتصال حتى الآن.
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