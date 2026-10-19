ارتفاع جنوني لأسعار المنازل.. احتجاجات واسعة في البرتغال

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رفض مئات المحتجين في مدينتي لشبونة وبورتو البرتغاليتين، تفكيك الخيم التي نصبوها منذ السبت في وسط المدينتين، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف السكن، رغم تحذيرات السلطات من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.وتمسك المتظاهرون بمواصلة تحركهم، متهمين الحكومة بالتقصير في معالجة أزمة السكن، في وقت تتجه فيه إلى تسهيل إجراءات إخلاء المستأجرين ضمن إصلاحات سوق الإيجارات.وكان قد أقر، أواخر أيلول، إجراءً يهدف إلى تسريع إخلاء المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجارات، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على السوق.ويسعى المحتجون إلى توسيع تحركاتهم لتشمل الإيبيرية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في ، مطالبين النقابات بالدعوة إلى إضراب عام في 11 تشرين الثاني.وتأتي هذه التحركات في ظل تفاقم أزمة السكن في البرتغال، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي نحو ضعف متوسط الارتفاع في ، وفق البيانات الرسمية.ويُعد الشباب من أبرز المتضررين من ارتفاع الأسعار، ولا سيما في العاصمة لشبونة وضواحيها، التي تضم نحو ربع سكان البلاد.