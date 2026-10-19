تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع جنوني لأسعار المنازل.. احتجاجات واسعة في البرتغال

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ارتفاع جنوني لأسعار المنازل.. احتجاجات واسعة في البرتغال
ارتفاع جنوني لأسعار المنازل.. احتجاجات واسعة في البرتغال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفض مئات المحتجين في مدينتي لشبونة وبورتو البرتغاليتين، تفكيك الخيم التي نصبوها منذ السبت في وسط المدينتين، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف السكن، رغم تحذيرات السلطات من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وتمسك المتظاهرون بمواصلة تحركهم، متهمين الحكومة بالتقصير في معالجة أزمة السكن، في وقت تتجه فيه إلى تسهيل إجراءات إخلاء المستأجرين ضمن إصلاحات سوق الإيجارات.
Advertisement

وكان البرلمان البرتغالي قد أقر، أواخر أيلول، إجراءً يهدف إلى تسريع إخلاء المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجارات، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على السوق.

ويسعى المحتجون إلى توسيع تحركاتهم لتشمل شبه الجزيرة الإيبيرية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في إسبانيا، مطالبين النقابات بالدعوة إلى إضراب عام في 11 تشرين الثاني.

وتأتي هذه التحركات في ظل تفاقم أزمة السكن في البرتغال، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي نحو ضعف متوسط الارتفاع في الاتحاد الأوروبي، وفق البيانات الرسمية.

ويُعد الشباب من أبرز المتضررين من ارتفاع الأسعار، ولا سيما في العاصمة لشبونة وضواحيها، التي تضم نحو ربع سكان البلاد.
مواضيع ذات صلة
رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات...احتجاجات في شرق سوريا
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر "كاك 40" الفرنسي يهبط 1% في التعاملات الصباحية وسط احتجاجات واسعة في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم المنازل جنوب جنين
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آب 2026 : إرتفاع قدره 1.40 في المئة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

شبه الجزيرة

البرتغالية

البرتغالي

البرلمان

الأوروبي

إسبانيا

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-10-20
Lebanon24
04:39 | 2026-10-20
Lebanon24
04:33 | 2026-10-20
Lebanon24
04:21 | 2026-10-20
Lebanon24
04:06 | 2026-10-20
Lebanon24
03:53 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24